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Звезда "Дома-2" удивила аборигенов Бали голым задом

Барзиков Иван. Фото: instagram.com/barzikov_officiall
Звезда скандального телепроекта "Дом-2" Иван Барзиков выставил на всеобщее обозрение свой голый зад. Мужчина поделился изображением пятой точки в соцсетях.
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В своем Instagram Иван опубликовал снимок, на котором голый шагает среди высокой зелени. На счастье поборников морали мужчина запечатлен со спины. Ниже Барзиков написал: "Свобода 😁Строго 18 + 😂".

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За три часа пост набрал более 23 тысяч отметок "Нравится" и множество комментариев. Округлости звезды телешоу оценили не все. Многие подписчики заметили, что попа недостаточно хороша для того, чтобы делиться ее изображением.

"Жопа то с кулачок", "Где жопа то? Фи Я думала ты лучше", "С переди пионер с зади пинсионер😂😂😂", "Жопа видимо живет отдельной жизнью от спорта", "Вроде бы спортивный, а спина и ноги слабо развиты". "Некрасивая попа", "Жопа ,как жопа,только не загорелая", "Мне глазам больно🙈", "И пошел Ваня клещей собирать (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – посмеялись пользователи соцсети.

Скриншот instagram.com/barzikov_officiall

Судя по геолокации, фотография сделана на рисовых террасах Джатилувих. Плантация расположена на высоте на высоте 850 метров над уровнем моря у подножия южного склона горы Батукау. В 2012 году эти террасы были признаны Всемирным наследием ЮНЕСКО. Это настоящий памятник и ода человеческому труду, стойкости и выносливости.

Обычно на плантациях многолюдно: на 303 гектарах рисовых полей работают почти 400 человек и постоянно приезжают туристы. К сожалению, на фото, которое предоставил Иван, кроме него, никого не видно – видимо, он перепугал аборигенов и путешественников своим голым задом.

Автор: Руслана Алексеева24 апреля 2018, 13:50
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