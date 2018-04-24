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Безутешный Михайлов похоронил любимую женщину

Фото: pixabay.com
Фильм "Любовь и голуби" вышел на экраны в 1984 году. Роли там затмили для Нины Дорошиной и Александра Михайлова все, что было сыграно до и после. На похоронах актрисы, сыгравшей Надежду Кузякину, ее экранный муж рассказал Dni.Ru о том, как проходили съемки.

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"Я до съемок ленты не видел спектакля "Любовь и голуби", который по пьесе Владимира Гуркина шел в "Современнике" и где играла Нина, – признался артист. – Не думал, что она станет моей, хотя и экранной, но самой любимой женщиной. И, конечно, не мог даже представить, что роль в этом фильме станет для всех нас судьбоносной".

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Картину восприняли в штыки. На совещании худсовета ленту буквально заклевали: назвали неглубокой и пошлой безвкусицей, раскритиковали бытовые сцены и игру актеров. Негодование вызвало количество алкоголя, задействованного в фильме. В результате из фильма вырезали немало интересных сцен.

"Все то, что было вырезано при монтаже, решено было смыть с негативов, к сожалению. Хотя, если фрагменты эти сохранились, можно было сделать нормальную двухсерийную картину", – вздохнул Михайлов. 

Он отметил, что несколько лет назад побывал на могиле прототипа своего героя – могучего скуластого шахтера. Но только благодаря мастерству режиссера Владимира Меньшова экранный Василия Кузякин обрел ту легкость, за которую его полюбила вся страна. "Меня до сих пор многие называют Васей и непременно предлагают выпить. Я чуть не спился!" – признался Михайлов.

Объяснил он и то, почему после "Любви и голубей" у Дорошиной не было значимых работ в кино: "Просто фильмы, которые сегодня снимаются, не ее. Горы трупов, море крови – все это было ей чуждо. Сегодня на сцене или на экране любят потрясти гениталиями, а убить человека стало так же просто, как высморкаться. И Ниночка себя не видела в таком кино. Она, как и я, не снималась в рекламе..."

Напомним, что экранная жена Александра Михайлова Нина Дорошина скончалась на 83-м году жизни 21 апреля. А Людмилы Гурченко, которая в фильме "Любовь и голуби" сыграла разлучницу Раису Захаровну, не стало в 2011-м. Исполнители остальных ролей, к счастью, здравствуют по сей день. 

Автор: Феликс Грозданов24 апреля 2018, 14:41
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