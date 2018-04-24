Еле стоящего Гафта держали под руки у гроба

Скончавшаяся 21 апреля Нина Дорошина меньше чем на год старше коллеги по "Современнику" Валентина Гафта. Она была принята в труппу в 1959 году, а он – ровно через десять лет. Сколько спектаклей сыграли вместе, сколько городов проехали на гастролях! Разумеется, Гафт не мог не прийти на похороны подруги.

Валентина Гафта вывели к гробу под руки и постоянно поддерживали. Сергей Гармаш, который вел траурную церемонию, тихонько подсказывал Гафту, что надо сделать, что сказать. Актеру 82 года, и чувствует он себя неважно: некогда высокий и статный красавец сильно сдал – осунулся, сгорбился. И многодневная седая щетина отнюдь его не молодила.

В прошлом году Гафту по состоянию здоровья пришлось отложить несколько творческих вечеров. Вообще же проблемы начались в 2011-м. Тогда врачи из Института Склифосовского диагностировали у Гафта инфаркт. А он не стал ждать окончания лечения и сбежал из больницы на спектакль.

В 2014 году снова стало известно о тяжелом состоянии актера. Медики провели сложную операцию и ввели его в состояние искусственной комы. И опять Гафт вернулся на сцену. А среди поклонников поползли слухи о том, что у артиста подозревают онкологию и болезнь Паркинсона.

"Валя отдается своей болезни и не умеет с ней бороться. Я всегда на него ругаюсь, когда он болеет", – рассказала Галина Волчек. Кстати, именно она в 2007 году предложила уже немолодым Гафту и Дорошиной сыграть в постановке "Заяц. Love story" по пьесе уральского драматурга Николая Коляды.

Сюжет незатейливый. Актеры когда-то были мужем и женой, скитались по провинциальным театрам, а теперь она живет в столице, зарабатывает ведением свадеб и прочих торжеств, а он отвечает за звук и свет в Доме культуры где-то на севере. Искренность спектакля так понравилась зрителям, что играли его много лет.



"Я всегда восхищался Ниной. Она – лучшее, что было в театре "Современник", – со слезами на глазах отметил Гафт.