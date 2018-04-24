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Сексуальное видео раздетого Галкина произвело фурор

Максим Галкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Максим Галкин опубликовал пикантное видео, на котором запечатлен с одним полотенцем на теле. Многочисленные подписчики не смогли сдержать эмоций.
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В ролике, который разместил на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, Максим Галкин запечатлел себя в расстегнутой кожаной куртке, накинутой прямо на голое тело, и брюках, стоящим в ванной комнате.

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Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Внезапно популярный телеведущий роняет свой дорогой смартфон. В замедленном режиме съемки аппарат падает, однако, не долетев нескольких сантиметров до пола, неожиданно взмывает вверх и снова оказывается в руке Максима. Самое интересное, что в этот момент молодой супруг Аллы Пугачевой стоит перед зеркалом в одном полотенце и с зубной щеткой в другой руке.

Многочисленные поклонники по достоинству оценили пикантное фото раздетого Максима. "Классный", "Браво", "Прикольно ", "Красавчик!!!!! Да еще и триллер целый сняли))))))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Крассавчик", "у кого что на уме, а это просто САМСЕБЕНРАВЛЮСЬ", "Ух. Скоро будет много таких видео", "талантлив во всем", "Клево! Мастер класс , пожалуйста", "Я оборжалась))))", "Максим Кио", "Оригинал. Честно говоря, я подумал что телефон в ванну с горячей водой упадёт или мусорное ведро, а тут Хиротика", – высказались пользователи Сети.

Ранее Максим Галкин выложил фотографии последствий стихийного бедствия, которое на днях накрыло всю Москву. В результате урагана дерево упало прямо на забор, отделяющий замок шоумена и певицы. К счастью, никто не пострадал.

"Домашние ежедневно шлют сводки по устранению последствий урагана. У нас на участке ураган повалил здоровую двухсотлетнюю липу, которая смяла кованую ограду и через дорогу прилегла на соседский забор. Наши помощники по хозяйству оперативно убрали 🌳и даже собственными силами восстановили ковку. P.S. Дерево было не опасное, обрезку старых веток проводили неделю назад. Соседский забор практически не пострадал, весь удар взял наш", – рассказал Максим Галкин.

Автор: Наталья Аряева24 апреля 2018, 16:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь скромника Галкина

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