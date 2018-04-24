К изменившейся Стриженовой пришла белочка

Телеведущая Екатерина Стриженова порадовала поклонников умилительным видео. Фанаты остались очень довольны.

В своем Instagram звезда опубликовала запись, на которой, подошедший к ней пушистый грызун, сначала что-то жует, а потом быстро перемещается в пространстве в поисках пищи. Камера Стриженовой так близко снимает животное, что можно детально разглядеть черные глазки и маленькие ушки белочки. Под видео артистка процитировала строчку из "Сказки о царе Салтане" Александра Сергеевича Пушкина: "Белка песенки поет и орешки все грызет!"

Менее чем за сутки публикация набрала более 40 тысяч просмотров и множество комментариев. Большинство фанатов порадовались маленькому грызуну у себя в ленте. "Живая природа значит все хорошо", "В Новосибирске еще в зимней шубке бегают.. а ваши уже перееоделись модницы😁😁😁", "С детства люблю белочек! В нашем детском саду белочка грызла орешки!", "Обжорка маленькая ❤️💋👌", "Какая хорошенькая Зайка❤️".

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 23 Апр 2018 в 8:01 PDT

Все же, были и те, кто не поддался беличьему очарованию и предупредил телеведущую об опасности: "А вообще белок называют переносчиками болезней, они своего рода крысы с пушистым хвостом. Еще они могут укусить".

Добавим, что недавно фолловеры Стриженовой, писали артистке комплименты: якобы та значительно похудела и выглядит великолепно. О победе над лишним весом заявляла и сама Екатерина, 50–летняя телеведущая долгое время тщетно пыталась сбросить ненавистные килограммы. Звезда экрана решилась даже на бьюти-процедуру под названием "армопластика" по рекомендации Эвелины Бледанс, чтобы избавиться от так называемых гормональных жировых отложений. Теперь Екатерина радует поклонников красотой и забавными видео.