Звезда "Дома-2" отъелась до 143 килограммов

Звезда скандального проекта "Дом-2" Саша Черно ошарашила пользователей соцсети своим архивным фото. Килограммы девушки вызвали жаркие споры поклонников.

В своем Instagram девушка опубликовала снимок, на котором в сапогах и черном платье в белый горох стоит на фоне незамысловатого интерьера. Пост Саша сопроводила постом, в котором поинтересовалась у поклонников, могут ли они поверить, что когда-то она весила 143 килограмма. "А вы говорите, не похудела))", – иронично добавила участница телепроекта.

Мнения фолловеров разделись. Некоторые уверяли, что пышка сумела измениться и сделала это в лучшую сторону. "Кг 20 она явно збросила! Видно по животе и рукам!", "Сейчас очень изменилась, умничка👍💪", "Ты сейчас просто красотка!)", "Ууууужас конечно!!! Тетка 40 летняя прям! Саша ты сейчас круть!!!", "Сейчас просто великолепна💗💗💗", "Молодчинка!!Конечно похудела,не слушай никого!!", – хвалили звезду поклонницы.

Публикация от Саша Черно (@sasha_cherno93_official) 24 Апр 2018 в 7:30 PDT

Другие же едко отмечали, что не замечают результата. "Я одна не вижу разницы", "Ты тут как бабка старая выглядишь", "жрать надо меньше всякие вкусности", "Фу и опять это болтающееся пузо", "Ты просто тогда фотошопом не умела пользоваться😂", "Ничего не изменилось же 🤔", "аня ты вот пухленькая !но... суть в том что у тебя попы нет а живот огромный!сделай абдоминопластику !в этом не чего такого нет....", – не унимались злопыхательницы.

Публикация от Саша Черно (@sasha_cherno93_official) 11 Янв 2018 в 3:04 PST

Добавим, что Саша никак не отреагировала на колкие придирки. Видимо, за время участия в реалити-шоу девушка привыкла к негативным комментариям в свою сторону. Стоит отметить, что в юном возрасте, Черно была стройной красоткой с золотыми волосами, в общем, была эффектной и соблазнительной блондинкой.