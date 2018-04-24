Ольга Бузова принимает поздравления с беременностью
Ольга приехала на один день в Сочи для того, чтобы поучаствовать в спектакле "Мужчина нарасхват". Она серьезно готовилась к выходу на сцену и очень волновалась.
После выступления некоторые поклонники решили лично поздравить Бузову с успехом. Они завалили исполнительницу цветами и подарками. Один презент очень удивил телеведущую.
Ольге вручили целую коробку с вещами для новорожденного. Цвет одежды при этом выбрали универсальный – подойдет и девочке, и мальчику.
Бузова была, мягко говоря, удивлена, но отреагировала с юмором. Однако подчеркнула, что ее рано поздравлять с беременностью, так как она до сих пор не нашла своего принца. "У меня даже мужчины пока что нет!" – цитирует звезду EG.ru.
Добавим, что в скором времени Ольга Бузова станет участницей нового шоу – женской версии проекта "Холостяк", где на глазах у всей страны попробует наладить свое личное счастье. Теледива не скрывает, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым в ее жизни есть только работа, а все остальное давно отошло на второй план.
Несмотря на бешеную популярность, Бузова считает себя обыкновенной девушкой. Как и многие, она мечтает о любви и надежном мужчине, который помог бы ей справиться с жизненными неурядицами. По мнению телеведущей, многие поклонники воспринимают ее как робота, который может трудиться без перерыва на обед и нормального сна.
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