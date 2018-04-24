Ольга Бузова принимает поздравления с беременностью

Поклонники поздравили Ольгу Бузову с беременностью. Звезде подарили вещи для ее будущего малыша. Таким образом доброжелатели намекнули телеведущей Ольге Бузовой, что ей пора перестать петь и направить энергию в более полезное для общества русло – рождение детей. Исполнительница в ответ посетовала, что не сможет сделать это в одиночестве.

Ольга приехала на один день в Сочи для того, чтобы поучаствовать в спектакле "Мужчина нарасхват". Она серьезно готовилась к выходу на сцену и очень волновалась.

После выступления некоторые поклонники решили лично поздравить Бузову с успехом. Они завалили исполнительницу цветами и подарками. Один презент очень удивил телеведущую.

Ольге вручили целую коробку с вещами для новорожденного. Цвет одежды при этом выбрали универсальный – подойдет и девочке, и мальчику.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 23 Апр 2018 в 12:37 PDT

Бузова была, мягко говоря, удивлена, но отреагировала с юмором. Однако подчеркнула, что ее рано поздравлять с беременностью, так как она до сих пор не нашла своего принца. "У меня даже мужчины пока что нет!" – цитирует звезду EG.ru.

Добавим, что в скором времени Ольга Бузова станет участницей нового шоу – женской версии проекта "Холостяк", где на глазах у всей страны попробует наладить свое личное счастье. Теледива не скрывает, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым в ее жизни есть только работа, а все остальное давно отошло на второй план.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 9 Апр 2018 в 12:19 PDT

Несмотря на бешеную популярность, Бузова считает себя обыкновенной девушкой. Как и многие, она мечтает о любви и надежном мужчине, который помог бы ей справиться с жизненными неурядицами. По мнению телеведущей, многие поклонники воспринимают ее как робота, который может трудиться без перерыва на обед и нормального сна.