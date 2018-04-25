Перенесший несколько операций Козловский не может работать

На волне шумихи вокруг Данилы Козловского и его фильма "Тренер" журналисты поговорили с его родственниками. Выяснилось, что престарелый отец артиста из-за перенесенных операций уже не может работать в полную силу.

Мало кто знает, что у Данилы Козловского есть старшая сестра по отцу. Валерий Козловский оставил первую семью и ушел к Надежде Звенигородской, будущей матери Данилы. Сестра знаменитости работает в московской школе, воспитывает троих сыновей. С именитым родственником она не виделась много лет.

"Мы живем в разных мирах. У Данилы сложный график, съемки, гастроли... Плюс он пропадает в Санкт-Петербурге, а мы – в Подмосковье. Но наша семья гордится им, смотрим все работы с его участием. Я на связи с дедушкой – папой Данилы", - рассказал племянник артиста Владислав Шегаев.

Он сообщил, что у отца Козловского подорвано здоровье. "Он сейчас уже редко преподает в институте из-за здоровья. Дед Валера перенес несколько операций на глазах, Даня помогает с лекарствами, ищет врачей. Иногда приезжает к нему в гости. Но я ни разу его там не заставал", – цитирует родственника артиста StarHit.

Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky) 27 Янв 2018 в 12:03 PST

Шегаев признался, что и сам хотел стать актером, но не сложилось. "Мои братья тоже не связали жизнь с кино: старший, Илья, работает в управленческой сфере, младший, Слава, учится в школе. Считаю, что актерское мастерство – талант, а не опыт. Не может быть много артистов на одном квадратном метре", – констатировал племянник Данилы Козловского.