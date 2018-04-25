Почувствовавший себя женщиной Киркоров: Это не я!

Меньше месяца остается до вручения русской музыкальной премии канала RU.TV. 26 мая в "Крокус Сити Холл" зрителей ждет невероятное шоу с участием любимых артистов. Накануне те собрались на pre-party премии, а заодно оценили новый клип VladiMir'а. Но самое большое внимание было приковано к Филиппу Киркорову. Корреспонденту Dni.Ru удалось пообщаться с поп-королем.

Главный болгарин российской эстрады во всю готовится к дню рождения – 30 апреля ему исполнится 51 год. На цифру в паспорте артисту плевать. "Я недавно почувствовал себя певицей Шер, – улыбнулся певец. – Она в 51 год записала танцевальный суперхит Believe, а я в таком же возрасте после лирической паузы спел заводной "Цвет настроения – синий". Возраст – не помеха взорвать музыкальное пространство. А скоро еще выйдет клип, режиссером и продюсером которого стал Иван Ургант. Там такой величины артисты снимались! Там такое со мной сотворили, что трудно себе представить! Я смотрел на себя в зеркало и думал: "Это не я!"

Празднование прошлогоднего юбилея поп-короля растянулось на несколько месяцев – несколько концертов и грандиозный банкет в Кремле, повторение праздника на бис осенью во время "Новой волны" в Сочи. А в этот раз певец отметит день рождения на работе. Он согласился быть продюсером молдавской группы Doredos на конкурсе "Евровидение", который пройдет с 8 по 12 мая в Португалии. "На этот конкурс я столько лет езжу получать удовольствие, а не за результатом, хотя в этом году у моей группы будет самая веселая и зажигательная песня", – заверил певец.

"Днем 30 апреля у нас состоится первая репетиция, а вечером мы снимем фешен-ресторан не берегу океана, пригласим друзей и погуляем на полную катушку, – рассказал Филипп о планах на торжество. – Лететь в Лисабон далеко, но кое-кто все-таки согласился. Развлекать нас будет мой любимый диджей Катя Гусева".

Рассказал Филипп и о подарках, которые хотел бы получить. Он составил так называемый лист желаний, в котором сплошь предметы гардероба. Каждый из гостей сможет выбрать оттуда для артиста джинсы или модную рубашечку. Ну а домашние порадуют Киркорова презентами ручной работы.

"Дети сделают и подпишут мне открыточки, сочинят стихи, – сообщил Филипп. – А папа мне вечно дарит лошадей. Он думает почему-то, что я родился в год Лошади (хотя на самом деле 1967-й – год Огненной Козы. – Прим. ред.). Говорит, что я всадник, наездник".

Кстати, малышей Киркорова – шестилетней Аллы-Виктории и пятилетнего Мартина – на празднике не будет. "Я отправил их на майские праздники в красивое теплое место – в Сочи, – признался певец. – Там они и будут меня дожидаться".