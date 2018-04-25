Ведущая "Давай поженимся!" отважилась на интимную пластику перед свадьбой

Главная сваха страны в третий раз собралась замуж. Подробностями она поделилась с корреспондентом Dni.Ru.

Несколько дней назад на своей странице в Instagram Сябитова опубликовала эротическую фотоподборку с полуодетым мускулистым красавцем, и поклонники сошли с ума. Мол, пенсия на горизонте, а какого сексуального мужика себе отхватила! "Это один из бывших, – призналась Роза в эксклюзивном интервью Dni.Ru. – Просто было хорошее настроение, и решила вспомнить, как и с кем зажигала в молодости, а все почему-то оживились".

Впрочем, сейчас главная сваха страны тоже не одинока. "Я собралась замуж, – ошарашила Сябитова. – Он, как и я, татарин, но живет на Кипре, занимается недвижимостью. Состоятельный, независимый. Хочу сделать интимную пластику, чтобы порадовать его в первую брачную ночь".

По словам свахи, избранника-мусульманина не смущает, что она то и дело позирует в откровенных купальниках. "А почему это должно ему не нравиться? – удивилась Роза. – Я столько денег вложила в свое тело, столько мучений перенесла на пути к совершенству, что он гордиться мною должен. Кстати, у нас жесткие условия. Я сразу сказала, что никакого его общения с прессой не потерплю. Не надо на мне пиариться и зарабатывать деньги. Я не это ищу".

К тому, что мать снова пойдет под венец, дети отнеслись спокойно. "А какое им вообще дело, с кем мама встретит старость? – пояснила Сябитова. – Это моя жизнь, а они пусть свою устраивают. Радоваться должны, что у мамы есть поклонники!"

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 21 Апр 2018 в 12:59 PDT

Напомним, что Сябитова была замужем дважды. В первом браке, продлившемся десять лет, у нее родились двое детей – Денис и Ксения. "Моя свадьба по нынешним меркам была очень бедной, – призналась Роза. – Более того, тогда я выходила замуж не по любви, а по расчету, хотя мой муж Михаил, царствие ему небесное, меня безумно любил. А расчет мой был простой. Когда я выходила замуж, у меня было пальто без подкладки, и я прекрасно понимала, что нужен мужчина, который меня полюбит и сделает для меня все. Купит новое пальто в том числе".

