Сестра Фриске: Шепелев постоянно завидовал Жанне

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья нелицеприятно высказалась о бывшем зяте Дмитрии Шепелеве. Также она рассказала, что устала от постоянных сравнений со знаменитой родственницей.

Фриске-младшая дала откровенное интервью, в котором поведала о том, что работать в медийной сфере может не каждый, а для себя она решила, что с эстрадой покончено навсегда. "Меня абсолютно не тянет в шоу-бизнес, там просто нечего делать. В эту помойку я даже не думаю возвращаться!" – эмоционально высказалась 31-летняя Наталья.

Фриске просто не видит себя в этом мире публичности, а также ее сильно раздрадает то, что ее постоянно сравнивают со знаменитой сестрой. "Все время будут говорить, что Жанна была лучше, а ты вообще никто. Мне это все приелось уже с самого детства!" – с горечью продолжила девушка.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) 4 Фев 2018 в 2:39 PST

Наталья призналась, что ее знаменитая родственница всегда и во всем останется для нее идеалом, но она никогда намеренно не старалась быть похожей на нее. "Я не виновата, что у нас какие-то черты лица идентичны. Мне что, пойти побриться наголо, чтобы все вокруг перестали об этом говорить?! Хотя я уверена, что, если даже я это и сделаю, сравнивать нас с Жанной все равно будут!" – отметила девушка.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) 15 Мар 2018 в 4:42 PDT

Также она раскритиковала работу телеведущего Дмитрия Шепелева в эфире телепрограммы "На самом деле". По словам девушки, даже Жанна, когда еще была жива, ставила под сомнение профессионализм своего возлюбленного.

"Шепелев в этой программе ничего не делает. В кадре он просто ходит и красуется, а за него все делают эксперты. Если честно, я вообще не понимаю смысла его нахождения в этом проекте. Диме и Жанна все время говорила, что в профессии ему надо еще многому научиться. А он ей завидовал постоянно", – цитирует возмущенную Фриске Sobesednik.ru