Собчак на роскошном отдыхе намекнула о своем превосходстве

Телеведущая Ксения Собчак вызвала бурю негодования в Сети. Она упоминала ветхозаветный сюжет, а поклонники не поняли к чему это она.

В своем Instagram Собчак опубликовала фото из отпуска в Лондоне. Снимок сделан на фоне густой растительности, в кадре улыбающаяся Ксения в сером спортивном костюме и черной косухе загадочно смотрит в даль.

Под постом барышня написала: "Она была настолько редкой тварью, что на Ноев Ковчег пришла одна… Классика". Подписчики не оставили публикацию незамеченной. Свое недоумение они начали выражать в комментариях.

"О себе,что ли?", "Как остроумно, где посмеяться надо?", "Воображает себя центром Вселенной,а сама ноль и пустышка", "Не лести себе.. Коней пално", "Одна? Н-да, Макс, наверно, в шоке))", "Зачем тогда породила потомство?Так и оставалась бы одинокой тварью,для всё было бы лучше)))", "Ну это скорей комплимент))))", "Что ты тварь, то это мягко сказано)" "Хоть правду говорит😁😁😁", "Редкая тварь" это прям про тебя, ксюшадь", – не унимались пользователь Сети, видимо им показалось, что Ксения, тем самым, хочет показать всем свое превосходство.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 24 Апр 2018 в 2:01 PDT

Дальше-больше, через несколько часов поток колких издевок плавно переродился в политическую дискуссию. Обсуждали все: выборы, депутатов, законы, медицину пенсию, в общем прошлись по наболевшим местам. Также вспомнили старые прегрешения телеведущей: "она россиян назвала быдлом, лохами и отребьем, а детей гаденышами это как называется?! Эту тварь за такие гадости в Сибирь сослать нужно", – негодовал пользователь соцсети.

Отметим, что пока критики разбирают в ее микроблоге тяжелое положение нашей страны, Ксения и ее супруг отдыхают в фешенебельном пятизвездочном отеле The Lanesborough в центре Лондона. Из окон гостиницы открывается вид на Гайд-парк. Ночь в таком отеле стоит около 60 000 рублей, сообщает Teleprogramma.pro.