Елена Летучая о безуспешных попытках стать матерью
В августе 2016 года телеведущая Елена Летучая вышла замуж за адвоката и бизнесмена Юрия Анашенкова. Красивая свадебная церемония прошла на Санторини. С тех пор в СМИ то и дело появляется информация о том, что супруги скоро станут родителями. Однако регулярно выходящая в свет Елена демонстрирует неизменно идеальную фигуру, где и намека нет на округлившийся живот.
Потерявшие терпение журналисты поинтересовались, как скоро Летучая и Анашенков обзаведутся потомством. "Нет, я не беременна. Но мы с мужем будем стараться далее", – призналась Летучая, намекнув на то, что они с Юрием предпринимали несколько попыток стать родителями. "Быть может, вскоре порадуем этой новостью", – не теряет надежды Летучая.
Пока же телеведущая занята работой. Елена пока не хочет откровенничать с журналистами относительно своих новых бизнес-проектов. "Я реалист, поэтому говорить заранее о своих планах не люблю. Вот реализую проект, тогда его представлю на суд общественности. Планов много, скучать не придется", – цитирует Елену Летучую Sobesednik.
Ранее в интервью ведущая призналась, что никогда не хотела рожать для себя: "До 30 лет не задумывалась о ребенке, потому что не была эмоционально готова к его появлению. На вопрос: "Лена, а когда ты будешь рожать детей?" всегда отвечала: "Это случится, когда встречу человека, которого полюблю, и у нас будет семья. Хочу, чтобы у моих детей были и мама, и папа". Когда спрашивали: "А если ты такого человека не встретишь?", уверенно отвечала: "Тогда не буду рожать". Я никогда не хотела рожать для себя". Все изменилось, когда она встретила Юрия Анашенкова. Теперь Елена готова стать матерью.
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