Принц Гарри сводит лысеющего Уильяма со стриптизершей

Британский Принц Гарри решил остепениться. Подготовка к бракосочетанию идет полным ходом: подгоняют костюмы, подшивают свадебное платье и натирают до блеска столовое серебро. Жених тоже не сидит на месте. Он выбрал свидетеля и, возможно, планирует безбашенный мальчишник.

В официальном Twitter Кенсингтонского дворца появилась информация о том, что "принц Гарри попросил своего брата герцога Кембриджского быть его Шафером на свадьбе с мисс Меган Маркл". Поклонники замерли в ожидании, что же ответит Уильям?

"Герцог Кембриджский считает для себя честью быть приглашенным и с нетерпением ждет, чтобы поддержать своего брата в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая", – последовал ответ старшего брата. Надеемся герцог знает во что ввязывается, ведь быть свидетелем не просто, тем более у такого отвязного жениха, как Гарри. Ибо теперь лысеющему семьянину Уильяму придется организовывать родственнику прощание с холостой жизнью.

Prince Harry has asked his brother The Duke of Cambridge to be his Best Man at his wedding to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/7TvZ2VlEk2 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 26 апреля 2018 г.

Отметим, что манерные посиделки с сыром и вином ведавшего виды Гарри вряд ли устроят. Мужчина привык праздновать много и с размахом: в его прошлом были наркотики, алкоголь, череда легкодоступных девушек, драки и неприглядные видео и фото в Сети.

К примеру, в 2012 году Гарри вместе с друзьями отправился в Лас-Вегас на мальчишник. Королевский отпрыск снял для комфортного времяпрепровождения шикарный пентхаус, куда зазвал легких на подъем дамочек. Разгоряченные спиртосодержащими напитками юноши и девушки решили поиграть в бильярд и не абы как, а на раздевание. К сожалению, никто из присутствующих не был профессионалом в "американке", поэтому в конце концов все они оказались почти голые. Естественно, кто-то из друзей решил снять вакханалию на телефон, и вскоре откровенные снимки юноши были во всех таблоидах.

Вероятно, Принц Уэльский не изменит своим привычкам и на этот раз и устроит феерическое пати со стриптизом, казино и алкоголем. Как впишется в этот гудеж благочестивый Герцог Кембриджский не совсем понятно. Сразу представляется пунцовый от стыда Уильям, стеснительно уводящий глаза от полуголой девушки на пилоне.