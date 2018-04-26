"Очень жаль": Агутин озвучил радикальное решение Варум

Анжелика Варум приняла важное решение. Причем по признанию ее супруга Леонида Агутина, с ним она не советовалась.

Как ни надеялись многочисленные поклонники творчества Анжелики Варум, певица решила не возвращать в свой репертуар композицию "Зимняя вишня". Отметим, эта песня является визитной карточкой артистки. Однако после произошедшей в торговом комплексе Кемерово "Зимняя вишня" трагедии Варум решила сделать паузу и не исполнять свой хит, чтобы не бередить раны людей.

"Может быть, когда-то это перестанет быть ассоциацией", – высказал надежду Леонид Агутин. Примечательно, что такое волевое решение Анжелика Варум приняла без участия супруга. "Нет, она не советовалась. Мы погрустили о том, что это была хорошая песня, очень жаль", – цитирует расстроенного Агутина РИА Новости.

Напомним, трагедия в Кемерово произошла 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. Пожар унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка. Выяснилось, что все пути эвакуации в ТЦ "Зимняя вишня" были отрезаны. "Через пять минут и четыре секунды с момента возгорания в сухом бассейне ТЦ "Зимняя вишня" все пути эвакуации были блокированы продуктами термического разложения – высокотоксичными, с хлористым водородом", – рассказал журналистам директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

По словам врио директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Максима Максименко, торговый центр изначально был сконструирован "как ловушка для посетителей".

