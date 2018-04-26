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Брошенный молодой любовницей артист прослезился при встрече с женой

Михаил Багдасаров. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Супруга знаменитого актера Михаила Багдасарова Раиса пришла в студию телепередачи "На самом деле" Первого канала, чтобы проверить своего супруга на детекторе лжи. Ее благоверный вернулся в семью после того, как закончился его пятилетний роман с другой женщиной.
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Раиса рассказала гостям студии: она никак не ожидала, что после 25 лет брака ее любимый человек так поступит с ней – бросит семью ради молодой вертихвостки. "Это был для меня такой удар… Рыдала, не переставая, навзрыд просто несколько дней. Не ходила на работу. У меня в тумане все", – со слезами на глазах поведала женщина.

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Михаил решил разойтись официально, но она не согласилась. Суд развел их без согласия супруги. Раисе понадобилось несколько лет, чтобы прийти в себя.

Через пять лет блудный муж, как говорится, на голубом глазу решил возвратиться домой. "Я ехала в машине – и вдруг мне звонок: "Привет! Как дела? Я решил вернуться!" Я говорю: "Хорошо", – вспомнила тот нелепый разговор Раиса. Теперь она сомневается в правильности своего решения. Ей кажется, что супруг не любит ее, а вернулся потому, что некуда было пойти.

На съемочной площадке появился и сам Багдасаров. Артист признался, что чуть не расплакался за кулисами от рассказа экс-супруги.

Михаилу пришлось повиниться перед публикой и рассказать свою версию событий. По словам актера, с красоткой Викторией он познакомился в соцсетях. Он увидел фотографию молодой привлекательной девушки и воспылал. Он начал с ней переписываться, а позже пригласил на свою премьеру. О жене он и не вспомнил.

Далее Михаил стал уверять присутствующих, что никогда не врал жене, а интимная близость с юной разлучницей состоялась за день до расставания с Раисой. Эксперты не поверили артисту и попросили поподробнее рассказать об этом моменте.

Выяснилось, что сексуальная близость между Михаилом и Викторией состоялась намного раньше, чем рассказывает актер. Однако звезда российского кино быстро сориентировалась и оправдалась. К моменту связи с молодой зазнобой у него уже не было никаких интимных отношений с Раисой, заявил актер.

Мужчина заверил, что сильно влюбился и хотел начать жизнь заново. "Я хотел глотнуть новой, новой энергии, я сбросил 12 килограммов… Мне хотелось нового кислорода, новой эмоции… Я делал сто дел в день", – вспоминает Багдасаров.

Однако вскоре наступило отрезвление. "Вся жизнь была в предощущении праздника, который так и не наступил", – с горечью признался изменник. Новая благоверная не собиралась вступать с ним в брак и тем боле рожать от него детей. Она даже как-то заявила, что живет с ним "из снисходительности".

Такое отношение молодой любовницы быстро опостылело Михаилу, и он решил вернуться к Раисе. Якобы экс-супругу он очень уважает и привык к ней.

Пришло время пройти проверку на полиграфе. Экспертиза показала, что Багдасаров все еще любит молодую любовницу, а после расставания с Викторией у него была интрижка с некой дамой.

Полиграфолог спросил ловеласа: что чувствует тот к бывшей супруге? "У меня достаточно позитивный настрой… Испытываю привычное чувство надежности", – уклончиво начал артист. В зале послышались ироничные комментарии. Раиса решила спросить мужчину в лоб: любит ли он ее? Багдасаров ответил, что очень любит, но как жену, мать своих детей и хранительницу очага. Раиса ему не поверила.

Автор: Руслана Алексеева26 апреля 2018, 17:33
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