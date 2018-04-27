Сбежавшая в Киев Максакова призналась в наркозависимости

Оперная дива Мария Максакова живет на Украине уже два года. За это время у нее там были как и драматические, так и приятные моменты. Но возвращаться в Россию она не собирается в любом случае.

"Несмотря ни на что, Украина для меня – это совершенно сказочное пространство, – счастливо улыбается певица. – Я даже шучу и говорю, что это своего рода наркотик. Потому что вот это сочетание гостеприимства, таланта, интеллекта и в тоже время иронии в осознании всех процессов. И потом, сама страна потрясающе красива! Я уже исколесила ее во все стороны. Везде есть жажда жизни, во всем. Такая прямо любовь ко всему живому".

По словам певицы, она очень быстро выучила мову. "Я все свое окружение просила разговаривать со мной исключительно на украинском языке. Чтобы легче и быстрее его выучить, – вспоминает Мария. – Я с большим удовольствием выучила язык. Даже не заметила! Украинский – это шестой язык, на котором я могу разговаривать. Знаю также немецкий, английский, французский, итальянский и, конечно, русский".

Питается сегодня певица исключительно блюдами украинской кухни. "Готовлю я очень часто. В особенности для близких, для друзей. Кроме борща, из украинских блюд еще драники готовлю. И сало запекаю. Получается великолепно! Это я его уже в Украине научилась готовить. Были в Полтаве на рынке, покупали сало, нам продавец подсказал рецепт. И теперь я часто его делаю", – цитирует певицу liferead.media.

Напомним, в октябре 2016 года Мария Максакова и ее муж Денис Вороненков уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за "незаконного и несправедливого" уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. 23 марта Вороненкова застрелили возле гостиницы "Премьер-палас" в центре Киева.