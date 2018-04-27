Хабенский раскрыл сенсационные подробности интима с Джоли

Константин Хабенский стал очередным звездным гостем передачи Юрия Дудя. Популярный актер рассказал о поцелуе с Анджелиной Джоли.

Константин Хабенский и Анджелина Джоли сыграли в фильме Тимура Бекмамбетова "Особо опасен". Российский актер выступил в образе маргинального персонажа, а голливудская красавица исполняла роль хладнокровного убийцы с совершенной внешностью. В какой-то момент героиня Джоли спасала тяжело раненного героя Хабенского, обильно залитого кровью, посредством искусственного дыхания рот в рот. Однако многие зрители расценили это как поцелуй.

Даже Юрий Дудь поинтересовался у Константина, какие у него были ощущения от интима с сексапильной Анджелиной. Актер тяжело вздохнул и отметил, что об этом же его спрашивали американские пограничники. Тем не менее Хабенский не оставил вопрос Дудя без ответа и сообщил сенсационные для фанатов подробности. Он не получил удовольствия от контакта с Анджелиной по очень простой причине.

"Во-первых, это не поцелуй, а искусственное дыхание. Целовался мой коллега МакЭвой (актер Джеймс МакЭвой исполнил главную роль в картине. – Прим. ред.). А мне делали искусственное дыхание. И когда у тебя полный рот кинокрови, и тебе все это нужно выплюнуть на Анджелину и ее партнеров..." – рассказал Хабенский, иллюстрируя довольно далекую от романтики сцену. "Ну вот такой поцелуй, если его можно назвать поцелуем..." – заключил актер.

Константин раскрыл любопытную деталь. Он признался, что настоял на том, чтобы ему делала искусственное дыхание именно Анджелина Джоли, однако не потому, что она привлекательна для него как женщина, а потому, что конкретно в этой сцене больше не было женских персонажей, а с мужчинами ему не хотелось так близко контактировать. Он спросил у режиссера: "Можно только мне искусственное дыхание будет делать не мальчик?" Хабенский признался, что просто очень боится щекотки.