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В рот круглый год: Бузовой поступило заманчивое предложение

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
В Сети распространяется скриншот коммерческого предложения певице Ольге Бузовой якобы от известной сети закусочных Burger King. Исполнительнице рекомендуют стать лицом пикантно-двусмысленной рекламной кампании.
прочитано 1436 раз

Маркетологи уже придумали жизнерадостное название для всего этого действа – "В рот круглый год". По замыслу авторов в наименовании зашифрована цель мероприятия – стимулирование круглогодичного потребления "Воппера", или, как его еще называют, большого гамбургера.

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"Наши исследования показали, что размер и форма рта Бузовой идеальны для этой цели и положительно скажутся на продажах", – пишет некий Шестов И.В. Также он отмечает, что, по условиям контракта, Ольга должна будет еженедельно выкладывать в Instagram видеозапись, на которой ест "Воппер" и приговаривает: "В рот круглый год – с удовольствием".

Покреативить предлагается и самой поющей ведущей. Она может сама придумать вариации заветной фразы, однако все идеи необходимо согласовывать с руководством сети.

Добавим, что в соцсетях у артистки нет ни слова о заманчивом предложении. Поклонники засомневались в достоверности скриншота. Они решили, что письмо – шуточный фейк или грязный пиар-ход сети закусочных.

Ранее Burger King изготовил специально для Ольги Бузовой блюдо под названием "Большой хрен". Так компания решила поддержать звезду, которая переживала бракоразводный процесс. Однако, по заявлению самого кафе, такое название связано лишь с его составом, в который входит соус с хреном, сообщает Sostav.ru.

Автор: Руслана Алексеева27 апреля 2018, 16:20
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