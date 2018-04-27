Сверкнувшая глубоким декольте Бледанс задела Сергея Зверева

Актриса Эвелина Бледанс поразила поклонников суперглубоким вырезом на платье. Фанаты решили, что такая откровенность ей не к лицу.

В своем Instagram-аккаунте брюнетка опубликовала фото и видео бекстейджа сьемок телепередачи "Пятеро против одного" телеканала "Россия 1". Эвелина сидит за столом в окружении отечественных звезд. Актриса облачена в черное платье, глубокий вырез которого подчеркивает шикарные формы Бледанс.

Король гламура Сергей Зверев, который тоже присутствовал в студии, обиженно заявил присутствующим, что на фоне "сисек" Эвелины, даже не смотря на огромное количество сверкающих страз и блесток, выглядит слишком бледно. Смущенная актриса начала сбивчиво оправдываться: якобы она пришла в другом, более приличном наряде, однако по какой-то причине была вынуждена переодеться в более откровенное облачение.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 27 Апр 2018 в 2:53 PDT

Некоторые поклонники Бледанс раскритиковали нескромный образ дивы. "Эвелина с декольте перебор👎как с Тверской...Вы же такая стильная, зачем дешевите себя?! 😕", "Жгите, Эля! Но в следующий раз лучше без сарафана, просто серьги и шляпка!", "Да уж... В 50 лет это выглчдит нелепо...", "Зато грудь открыта чуть не вся, боже мой, когда же вы начнете одеваться в соответствии своего возраста, ну не 20 вам , ну не 20", "Эта тетка не знала куда идет???", "Фу какие тити некрасивые. Непозволительно в таком возрасте", – писали поборники морали.

Другие же наоборот, восхищались красотой и смелостью Бледанс. Фанаты отметили сидящего рядом с артисткой телеведущего Александра Пушного, тот то и дело заглядывал в вырез Эвелины. "Короля затмило Ваше великолепное декольте, честно, на фото его даже и не увидела сразу )", "Пушной то в декольте так и глядит так и глядит, 😂", "Чем старше женщина тем глубже декольте и короче платье 😂😂😂😂", "Это декольте свело меня с ума😍", "сидящие с вами мужчины смотрели только на глубину декольте 🤩", – не скупились на комплименты пользователи соцсети.