Матерщинника Киркорова разнесли в пух и прах за грязную выходку

Мастодонты нашей эстрады совсем не интересны юным жителям России. Молодежь не ходит на концерты артистов старой гвардии и не смотрит их выступления по телевизору. Все свое внимание неокрепшие умы дарят кумирам на YouTube. Филипп Киркоров не смог смириться с таким положением дел, снял блестящий костюм и тоже стал частью молодежной культуры.

И вот новый клип Киркорова "Цвет настроения – синий" сегодня возглавил тренды видеохостинга. В ролике певец собрал звезд эстрады и представил их в непривычных для зрителей образах.

По сюжету Филипп – трудный подросток, который с друзьями-школьниками шатается по городу, тусуется на вечеринках и терроризирует окружающих общественно неприемлемым поведением.

В клипе засветились многие знаменитости. Вот, например, Ольга Бузова отлично вписалась в образ хабалистой продавщицы. Басков изобразил потрепанного жизнью унылого обывателя, который собирает в пакетик "отходы" своей собаки, Яна Рудковская – неопрятная домохозяйка, а Лепс, играя алкоголика, схлестнулся с собутыльником.

Музыкальный ролик вызвал большой общественный резонанс. За несколько часов его посмотрели более 600 тысяч человек. Пользователи соцсетей приняли детище Киркорова на ура. "Бузова наконец то нашла себе призвание. Рад за нее﻿ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Филипп молодец! Зажок! Огонь!🌞😉👍👍👍👍👍👍👍﻿", "Жизнь не готовила меня к тому , что однажды мне понравится клип Филиппа Киркорова ...﻿", "Дедок в тренде﻿", "Орно и годно🙌😂😂😂﻿", – писали юные зрители под видео.

Однако аудитория постарше скептически отнеслась к затее артиста. Особенно их возмутила ненормативная лексика в конце видео. Некоторые уверены, что ролик скорее представляет собой грязную выходку, а не настоящее искусство. "Весь клип нормальный был, но надо было все матом испортить?﻿", "Все круто, но мат слишком инородно звучит.﻿", "Вот до чего дошли певцы уже в открытыю матеряться...позор﻿", "пропаганда нездорового образа жизни???﻿", "Старики, кидаем в него тухлыми помидорами за мат".

Мы решили выяснить у специалиста, уместно ли статусному певцу выпускать такие клипы? "Никто ничего не имеет против юмора и стеба. Хочется артистам пошутить друг с другом? Доброй им дороги! Хочется примерить на себя новые забавные образы? Замечательно! Но все же у Народного Артиста России должна быть хоть какая-то минимальная самоцензура. Зачем показывать как ребенок якобы употребляет алкоголь? Зачем так отборно материться? Клип бы очень пострадал от отсутствия этих двух элементов? Не думаю! Хайп – на пятерочку, клип – на троечку с минусом", – высказал свои мысличлен экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.