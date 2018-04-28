50-летняя Андерсон испытает на верность страстного Баскова

В ближайшее время влюбленные Николай Басков и Виктория Лопырева проверят свои отношения на прочность. Голливудская актриса Памела Андерсон попробует соблазнить "Золотой голос России".

Американка поучаствует новом телевизионном проекте канала "Россия 1" "Лига удивительных людей", который стартует в телеэфире после майских праздников. По замыслу авторов в новом шоу экстраординарные люди нашей страны схлестнутся с необыкновенными гражданами других государств. "Они продемонстрируют силу и ловкость, уникальное мастерство и владение невероятными техниками", – сообщается на сайте телеканала.

Судить конкурсантов будут как представители отечественного шоу-бизнеса, среди них: боксер Николай Валуев, актриса Мария Аронова и певец Николай Басков, так и иностранные гости: вышеупомянутая Памела Андерсон и спортсмен из США Джеффри Монсон.

Отметим, что привыкнуть к голливудской звезде в эфире российского телеканала зрителям будет непросто, ведь обычно изнеженные заокеанские знаменитости не стремятся познакомится с суровым климатом нашей родины.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 4 Апр 2018 в 6:50 PDT

С другой стороны Андерсон вошла в ту пору, когда можно поэкспериментировать и открыть для себя новые горизонты: сыновья блондинки уже взрослые и самостоятельные, а личная жизнь после развода никак не складывается. Возможно, именно в России голливудская дива встретит своего третьего мужа.

Кстати, знойная красотка сможет побороться за сердце Николая Баскова. Поздние съемки, совместные кофе-брейки – чем черт не шутит. Тем более, что с телеведущей Лопыревой у певца все равно не клеится.

Недавно "Золотой голос России" откровенно рассказал об отношениях с красавицей-моделью: "У Вики в преддверии чемпионата мира по футболу сложный график. Мы были на концерте Ани Лорак, а уже на следующее утро Вика опять улетела в командировку. В феврале пытались выбраться вместе на Мальдивы хотя бы на пять дней, но, увы, не сложилось. То у Вики работа, то у меня съемка. И потом, мы с Викой уже не такие молодые, чтобы, как в 20, знаете, прямо фонтан эмоций, страсти кипят. Как-то поспокойнее все у нас".

Николай много раз признавался в своей слабости к красивым женщинам, а тут такой экземпляр. Сможет ли певец устоять перед пышногрудой дивой? Будем следить.