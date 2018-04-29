Из-за нового фото сына Собчак разразился скандал

Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с сыном Платоном и заметила, что это и есть ее планы на будущее. Не совсем понятно по какой причине, но подписчики опять оказались недовольны телеведущей.

Вокруг фигуры Ксении Собчак в Сети сложилась интересная ситуация – за ее передвижениями, действиями и словами ежедневно следят десятки тысяч человек, при этом многие из них в почти каждом поступке или фразе ведущей находит повод для недовольства. Исключением не стал и снимок сына светской львицы и актера Максима Виторгана Платона.

"Ваши планы на будущее? -Вот же они!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)", – лаконично подписала фотографию Ксения Собчак. Поклонники пришли к выводу, что она решила несколько остепениться и вместо политических заявлений, проведения корпоративов и тренингов, активной светской жизни и других своих каждодневных забот начать больше внимания уделять семейным вопросам.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 28 Апр 2018 в 3:36 PDT

Удивительно, но даже такой посыл смог вызвать настоящий скандал среди комментаторов. "Есть одна проблема в том, когда детей выставляют напоказ. С одной стороны – "ми-ми-ми", с другой – хайп. На Вашем ребенке сейчас будет сконцентрировано такое количество негативных эмоций, что они могут реально повредить ему", – заметил один из рассудительных пользователей Сети.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 16 Апр 2018 в 1:57 PDT

Кто-то заподозрил, что с ребенком у Ксении Собчак проблемы. "А почему всегда с зади счто то не так с лицом и ребенком", "что с коленками....у великого политика и светской львицы не хватает ума наконец показать ребенка специалисту?", "Сандали с высоким берцем нужно. Вальгусные стопы, коленки уже завалились конкретно", – начали строить предположения комментаторы.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 Апр 2018 в 12:53 PDT

Озвучили комментаторы и другие придирки. Впрочем, понять, что именно им не понравилось в фотографии ребенка и трогательной подписи к снимку возможности не представляется. Возможно, ведущей припоминают ее прошлые высказывания относительно маленьких детей или же просто придираются из-за несогласия по другим вопросам. Отметим, среди едких ремарок заметны и одобрительные высказывания. Ксению Собчак хвалят за то, что она наконец осознала важность семейных ценностей, а также радуются за подросшего Платона.