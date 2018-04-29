Мистическое совпадение: Максакову на Украине преследует злой рок

Мария Максакова рассказала, что ее жизнь повторяет изгибы судьбы ее знаменитой бабушки не только в творческом, но и в личном плане. Выяснилось, что второй супруг ее знаменитой родственницы также умер насильственной смертью.

Жизнь российской оперной дивы Марии Максаковой круто изменилась после того, как она сбежала из России на Украину вместе со своим мужем Денисом Вороненковым. Уже в Киеве певицу ждало второе потрясение – прямо в центре города ее супруга застрелили. Максакова считает, что над ней довлеет злой рок. связанный с фигурой ее знаменитой бабушки.

"Во-первых, они меня назвали так же. Я же полная тезка бабушки", – рассказала певица в интервью изданию liferead.media. "И я, к сожалению, повторила не только ее успешную творческую судьбу, но и трагическую личную: ее второго мужа, Якова Давтяна, расстреляли, когда ей было столько же лет, сколько и мне, когда застрелили моего супруга, Дениса Вороненкова", – добавила она.

Отметим, несмотря на то, что Денис Вороненков стал первым официальным мужем Марии Максаковой, до этого она жила с предпринимателем Владимиром Тюриным, поэтому обычно Вороненкова называют ее вторым супругом. Такое мистическое совпадение в судьбах родственниц заставило задуматься оперную диву. Она. по всей видимости, действительно верит. что ей на роду написано повторить судьбу своей знаменитой бабушки. "Надеюсь, все самое страшное по ее карме я уже прошла", – призналась Мария Максакова.

С тяжелой криминогенной обстановкой на Украине убийство своего мужа Мария Максакова не связывает. "Несмотря ни на что, Украина для меня – это совершенно сказочное пространство", – подчеркнула певица. "Я даже шучу и говорю, что это своего рода наркотик. Потому что вот это сочетание гостеприимства, таланта, интеллекта и в тоже время иронии в осознании всех процессов. И потом, сама страна потрясающе красива!", – добавила она.