Певица Глюк'оZа возбудила снимком без белья

Настоящий шквал обсуждений в Instagram вызвала фотография певицы Глюк'оZы рядом с роскошным автомобилем. впрочем. обсуждать подписчики решили не иномарку, а тот факт, что под тонкую кофту Наталья Чистякова-Ионова не надела бюстгальтер.

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