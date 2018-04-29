Ефремов повторил "пьяную выходку" в театре

Поэт Андрей Орлов, известный под своим творческим псевдонимом как Орлуша, решил напомнить театральной публике о скандальном выступлении актера Михаила Ефремова на гастролях в Самаре. К прерформансу присоединился и сам артист, активно изображая пьяное поведение на сцене.

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