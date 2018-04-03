Барановская о связи с женатым футболистом: Мы теперь одна большая многодетная семья!

Юлия Барановская дала откровенное интервью. Она рассказала о тесной связи с известным женатым футболистом.

Вот уже много лет Юлия Барановская тесно дружит с футболистом Юрием Жирковым и его супругой Инной. Жирковы когда-то очень помогли ей. Тогда у Юлии с детьми была прописка в Санкт-Петербурге, а для посещения школы нужна была московская регистрация. "Хорошо, что есть друзья – крестные моих детей Юра и Инна Жирковы. Они помогли нам, зарегистрировали у себя. Мы теперь одна большая многодетная семья! И я им очень благодарна за эту помощь…" – цитирует Юлию Барановскую "Телепрограмма".

Инна Жиркова ей вторит: "С Юлей мы давние подруги, думаю, что нас связывает не только дружба, мы уже как одна семья и, как это принято в семье, мы всегда друг друга поддерживаем".

Отметим, что во время скандала, разгоревшегося вследствие ухода от Юлии Барановской отца ее детей Андрея Аршавина, Инна Жиркова полностью приняла сторону подруги. Она призналась, что переживает за подругу и опровергла слухи о том, что Барановская запрещает футболисту проводить время с детьми. "Это неправда. Все, что происходит, на совести Андрея. Я знаю, как Юля переживает по поводу сложившейся ситуации, но не могу согласиться с тем, что пишут в Интернете", – в недавнем интервью заявила Жиркова.

Напомним, Андрей Аршавин и Юлия Барановская познакомились в 2003 году. На тот момент Андрей только начинал свою карьеру в футболе. Молодые люди начали жить вместе, и вскоре у них родился сын Артем. Для футболиста первый ребенок от любимой женщины стал несказанным счастьем.

Радости прибавил и тот факт, что его спортивная карьера резко пошла в гору. В 2008 году у пары появилась дочь Яна, а Андрея купил спортивный клуб "Арсенал". В связи с этим молодые родители переехали в Лондон, где в их семье возникли первые противоречия. Юлия хотела вернуться в Россию, но гражданский муж не разделял этого желания. В 2011 году Барановская узнает, что снова беременна, однако их третий малыш Арсений родился в августе 2012 года, когда Аршавин уже ушел из семьи.

