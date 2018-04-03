Пожилой поэт закрыл рукой промежность бесстыжей Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото в соцсетях, на котором снова растянулась в шпагате. Таким экстравагантным способом звезда пыталась впечатлить известного казахского поэта Хакима Булибекова.

Выполнять этот гимнастический элемент везде и всегда – настоящая "фишка" Волочковой. Она проделывала это на яхте, в авто, в бане, в спортзале и даже на живом коне. Видимо, звезда не собирается останавливаться на достигнутом, в ход пошли пожилые литераторы.

"И серьезные талантливые люди могут дурачиться! Радоваться жизни – это такая свобода и роскошь!" – подписала Анастасия. Мужчина на снимке явно доволен выходкой красотки, он вовсю улыбается и даже старается подыгрывать звезде. Поэт задорно выныривает между ног Волочковой, прикрывая ее срамное место рукой.

Публикация набрала более четырех тысяч лайков. Примечательно, что балерина закрыла комментарии к фотографиям. Эта мера не остановила упрямых подписчиков, желающих здесь и сейчас выразить свое мнение. Они нашли обходной путь – принялись оставлять свои мысли под соседним постом танцовщицы.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 3 Апр 2018 в 12:00 PDT

"Шпагат над головой деда– просто крик души. А снимает мама? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая стыдобища....а вторая фотка с дедом на заднем плане это мрак вообще", "Вы не " прима", вы деградирующая личность. Раскрыть промежности перед носом пожилого человека. Тошнит от этой мерзости", "Настенька, вы такая милая, но у вас бывают такие приколы, особенно с вашими шпагатами. Сам Никита Джигурда позавидует", "Бесстыжая", – не унимались подписчики.

Фотографии сделаны на эксклюзивном тропическом курорте Пхукета (Таиланд). Волочкова отправилась на отдых вместе с дочерью Ариадной и мамой Тамарой Владимировной. Как 65-летний поэт оказался на персональной вилле Волочковой, пока остается неизвестным.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 2 Апр 2018 в 11:04 PDT

Хаким Булибеков является сценаристом и кинорежиссером (документальные фильмы). Он автор пяти сборников стихов и поэм: "Русскоязычный монолог", "Альманах любви", "Иллюзия памяти", "Письмо канадскому другу", "Стихи Азбуки".