Наталью Селезневу срочно прооперировали

Актриса Наталья Селезнева попала в одну из столичных клиник. Медики диагностировали у 72-летней артистки перелом и срочно ее прооперировали.

Как рассказал муж актрисы Владимир Андреев в эфире программы "Ты не поверишь!", Наталья Селезнева сломала шейку бедра. Сейчас звезда советского кино активно восстанавливается.

"Сейчас Наташе уже лучше. Она стоически перенесла всю эту историю. Запустила травму, думала, само пройдет. В итоге, ей пришлось делать операцию на бедре", – заявил Андреев.

По его словам, Селезнева держится стоически. "Она не брошена, за ней, слава Богу, есть кому ухаживать. Я провожу практически все время рядом. Сейчас жена уже планирует вернуться к работе, а также сесть на диету", – заявил супруг артистки.

Андреев отметил, что Селезнева получила травму случайно. Перелом шейки бедра может обернуться потерей двигательной активности, но Наталья Игоревна пытается любыми способами не допустить этого. "Она хочет снова творить и ходить", – отметил мужчина.

Ранее сама Наталья Селезнева пожаловалась, что стала слишком часто попадать в больницу. Народная артистка России ломала руку и даже получила серьезные травмы лица во время падения на улице. Однако актриса сохраняет оптимистичный настрой, следит за своей внешностью и фигурой.