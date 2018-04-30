"Сегодня ночью лично": Бузова стала у Киркорова первой

Король российской эстрады Филипп Киркоров 30 апреля отмечает день рождения. Первым певца поздравила Ольга Бузова.

"С днем рождения мой Филипп @fkirkorov Все, что я хотела, я сказала тебе сегодня ночью лично (и была самой первой)" – написала звезда "Дома-2" на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

В трогательном послании поп-королю Бузова сделала странный намек на близкие отношения с Киркоровым. "Жаль, что из-за гастролей мне не удалось полететь с тобой в Португалию Не знаю ни одного такого еще как ты Продолжай радовать свою любимую публику своим талантом и харизмой Здоровья тебе и твоим близким Твоя Оля", – отметила певица.

Фанаты Бузовой пришли в недоумение от такого послания. Поклонники закидали свою любимицу вопросами. "У них роман?" "Они встречаются?" "Оля, что у вас с Филиппом происходит" "Замуж зовет?".

Другие предостерегли Ольгу. "Оля, зачем ты так открываешь своё сердце , ведь потом будет очень больно", "Я думаю он с ней просто развлекается", "Оля, зачем этот старый тебе нужен?" – заявили фоловеры.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 28 Апр 2018 в 6:14 PDT

Отметим, что Бузова оставила все комментарии без внимания. Филипп Киркоров тоже пока не высказывался о своей личной жизни.