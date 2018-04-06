Невеста Баскова: "На нашу пару навели порчу"

Бывшая зазноба Николая Баскова модель Софи Кальчева рассказала журналистам, из-за чего ее роману с "золотым голосом России" пришел конец. Также девушка поведала о причинах переноса свадьбы певца и телеведущей Виктории Лопыревой.

Николай и Софи были очень красивой парой. Вместе они казались естественными, ненаигранными, их чувства подкупали простотой, многим казалось, что еще чуть-чуть – и брачный союз двух звезд станет реальностью. К сожалению, после трех лет отношений они расстались.

Наконец-то модель нашла в себе силы поведать о причинах разрыва. "Вы знаете, это все так неожиданно произошло: и для меня, и для него. Мы даже сами не можем найти точного ответа, почему так случилось. Кто-то, видно, за нас что-то сделал", – разоткровенничалась девушка.

Кальчева не исключает, что завистники могли заколдовать их пару, навести порчу. "Может быть. Всякое бывает. Хотя я верю только в Бога. И в собственные силы", – добавила звезда.

Публикация от Sofiya Kalcheva (@sofikalcheva) 1 Май 2017 в 8:00 PDT

Затем Софи высказалась о затянувшейся помолвке Баскова и Лопыревой. "Я у него как-то тоже спрашивала об этом, но он уходит от ответа. Говорит, что у него много дел, концертов, выступлений. Да и она девушка занятая, с мячиком ездит… Они люди немолодые, им не по 20 лет. Свадьба – это такой серьезный шаг. Необдуманные поступки можно совершать в молодости. А здесь нужно выходить замуж основательно и до конца дней", – прокомментировала барышня.

Кальчева со смехом отметила, что певец и телеведущая стоят друг друга. "Я, как любая женщина, хочу, чтобы он женился. Но пути Господни неисповедимы. Если так получилось, что мы расстались, значит, он достоин Лопыревой. Так ему и надо", – съязвила модель.

Публикация от Sofiya Kalcheva (@sofikalcheva) 28 Апр 2017 в 11:28 PDT

Несмотря ни на что, Софи благодарна Николаю Баскову за время, которое они провели вместе. С помощью знаменитого исполнителя она даже запела. "Он меня многому научил: как выходить на сцену, как не бояться зрителей. Все время меня поддерживал. Помню, я ему часто говорила: "Смотри, у меня земля уходит из-под ног!" Он тут же брал меня за руки, и мы танцевали. Мы действительно остались хорошими друзьями. Только вместе теперь не поем, как раньше", – цитирует модель Sobesednik.ru.