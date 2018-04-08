Звезда "Дома-2" потеряла зрение после участие в "Битве экстрасенсов"

Бывший участник телепроектов "Дом-2" и "Битва экстрасенсов" Георгий Малиновский страдает от дистрофии сетчатки глаза. Уже сейчас мужчина не видит ничего дальше своего локтя, однако всего через два года он может полностью ослепнуть.

Найти свою любовь на шоу "Дом-2" Георгий Малиновский попытался еще в 2014 году. После ухода с проекта он попробовал свои силы в 16-м сезоне программы "Битва экстрасенсов". После пятой серии мужчина покинул и эту передачу. Теперь стало известно, что у мужчины серьезные проблемы со здоровьем.

Первые признаки потери зрения стали проявляться у Георгия Малиновского еще на "Доме-2, однако тогда специалисты не смогли поставить ему верный диагноз. "Когда обращался к врачам, они не замечали ничего страшного, говорили, что у меня "куриная слепота", – цитирует StarHit экстрасенса. Уже после ухода с "Битвы экстрасенсов" у него произошел мсикроинсульт, обостривший проблемы со зрением. Тем не менее, даже тогда медики убеждали Малиновского, что вскоре все придет в норму.

Публикация от Георгий Малиновский (@georgiy_malinovskiy) 11 Сен 2017 в 4:39 PDT

Верный диагноз экстрасенсу смогли поставить только в Таиланде. "У меня дистрофия сетчатки глаза – диагноз неутешительный. Медики сказали, если все будет хорошо, то за два года глаза полностью закроются. В худшем случае за год", – признался Георгий Малиновский. По его словам, уже сейчас он не видит ничего дальше собственного локтя. "Лечения от этого нет", – заметил мужчина.

Публикация от Георгий Малиновский (@georgiy_malinovskiy) 29 Июл 2017 в 4:32 PDT

"Возможно, это связано с моей деятельностью экстрасенса – изнашивается обычное тело. Через меня проходил большой поток людей, вел приемы, помогал", – предположил он. Георгия Малиновского поддерживает жена. Возлюбленную он встретил не на "Доме-2" – они столкнулись на лестничной клетке. Девушка как раз искала экстрасенса для решения своих проблем, а Георгий Малиновский чувствовал. что его необъяснимо тянет в квартиру соседей.