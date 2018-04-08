Звезда "Дома-2" потеряла зрение после участие в "Битве экстрасенсов"
Найти свою любовь на шоу "Дом-2" Георгий Малиновский попытался еще в 2014 году. После ухода с проекта он попробовал свои силы в 16-м сезоне программы "Битва экстрасенсов". После пятой серии мужчина покинул и эту передачу. Теперь стало известно, что у мужчины серьезные проблемы со здоровьем.
Первые признаки потери зрения стали проявляться у Георгия Малиновского еще на "Доме-2, однако тогда специалисты не смогли поставить ему верный диагноз. "Когда обращался к врачам, они не замечали ничего страшного, говорили, что у меня "куриная слепота", – цитирует StarHit экстрасенса. Уже после ухода с "Битвы экстрасенсов" у него произошел мсикроинсульт, обостривший проблемы со зрением. Тем не менее, даже тогда медики убеждали Малиновского, что вскоре все придет в норму.
Верный диагноз экстрасенсу смогли поставить только в Таиланде. "У меня дистрофия сетчатки глаза – диагноз неутешительный. Медики сказали, если все будет хорошо, то за два года глаза полностью закроются. В худшем случае за год", – признался Георгий Малиновский. По его словам, уже сейчас он не видит ничего дальше собственного локтя. "Лечения от этого нет", – заметил мужчина.
"Возможно, это связано с моей деятельностью экстрасенса – изнашивается обычное тело. Через меня проходил большой поток людей, вел приемы, помогал", – предположил он. Георгия Малиновского поддерживает жена. Возлюбленную он встретил не на "Доме-2" – они столкнулись на лестничной клетке. Девушка как раз искала экстрасенса для решения своих проблем, а Георгий Малиновский чувствовал. что его необъяснимо тянет в квартиру соседей.
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