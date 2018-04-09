Певица Наргиз в ярости от хамства Первого канала

Певица Наргиз Закирова в ярости от выходок сотрудников Первого канала. Она устала от хамского отношения телевизионщиков.

В своем Instagram–аккаунте звезда опубликовала огромный пост, в котором жалуется на эмоциональный ад, который ей устроили работники "главной кнопки страны". Исполнительница отметила, что раньше не хотела выносить сор из избы, но ее терпение лопнуло.

Артистка очень разочарована, что ее не позвали на передачу "Сегодня вечером", посвященную проекту "Голос". "Гостями были все участники с 2014го по 2017 год. Победители, полуфиналисты, члены жюри... Вообщем абсолютно все, кто был и есть, причастны к этому проекту. Моему удивлению не было предела, что на этот эфир, я не была приглашена. И в течении всей программы, мое имя, не было упомянуто ни одного раза. Будто меня и вовсе там не было. В сердце защемило, было очень больно и обидно (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала оскорбленная Наргиз.

Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official) 8 Апр 2018 в 10:22 PDT

Артистка уверяет, что она не заслужила этот "игнор" со стороны Первого. Также она добавила, что всегда очень дружелюбно относилась к журналистам канала. По уверению Наргиз, она, несмотря на плотный график, всегда старалась найти время, чтобы пообщаться с редакторами, прийти на передачу или дать интервью.

Также певице не нравится, что журналисты донимают ее родственников. "Я получаю телефонный звонок от своей мамы, где она буквально вопит о том, что ей просто оборвали все телефоны, названивая по 3-4 раза в день, в любое время суток, (а в NY, часовые пояса, рознятся достаточно ощутимо) редакторы первого канала, с просьбой "срочно разыскать" Наргиз", – поделилась артистка.



Добавим, что широкую известность в нашей стране Наргиз Закирова получила после участия в телевизионном проекте Первого канала "Голос". Певица дошла до финала и заняла второе место, значительно уступив Сергею Волчкову.