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Певица Наргиз в ярости от хамства Первого канала

Наргиз. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Gyngazov
Певица Наргиз Закирова в ярости от выходок сотрудников Первого канала. Она устала от хамского отношения телевизионщиков.
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В своем Instagram–аккаунте звезда опубликовала огромный пост, в котором жалуется на эмоциональный ад, который ей устроили работники "главной кнопки страны". Исполнительница отметила, что раньше не хотела выносить сор из избы, но ее терпение лопнуло.

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Артистка очень разочарована, что ее не позвали на передачу "Сегодня вечером", посвященную проекту "Голос". "Гостями были все участники с 2014го по 2017 год. Победители, полуфиналисты, члены жюри... Вообщем абсолютно все, кто был и есть, причастны к этому проекту. Моему удивлению не было предела, что на этот эфир, я не была приглашена. И в течении всей программы, мое имя, не было упомянуто ни одного раза. Будто меня и вовсе там не было. В сердце защемило, было очень больно и обидно (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала оскорбленная Наргиз.

 

 

Артистка уверяет, что она не заслужила этот "игнор" со стороны Первого. Также она добавила, что всегда очень дружелюбно относилась к журналистам канала. По уверению Наргиз, она, несмотря на плотный график, всегда старалась найти время, чтобы пообщаться с редакторами, прийти на передачу или дать интервью.

Также певице не нравится, что журналисты донимают ее родственников. "Я получаю телефонный звонок от своей мамы, где она буквально вопит о том, что ей просто оборвали все телефоны, названивая по 3-4 раза в день, в любое время суток, (а в NY, часовые пояса, рознятся достаточно ощутимо) редакторы первого канала, с просьбой "срочно разыскать" Наргиз", – поделилась артистка.

Добавим, что широкую известность в нашей стране Наргиз Закирова получила после участия в телевизионном проекте Первого канала "Голос". Певица дошла до финала и заняла второе место, значительно уступив Сергею Волчкову.

Автор: Руслана Алексеева9 апреля 2018, 14:32

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