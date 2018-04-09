Муж откровенно об измене Наташе Королевой

Сергей Глушко, прославившийся благодаря работе в стриптизе под звучным псевдонимом Тарзан и браком с певицей Наташей Королевой, рассказал о личной жизни. Артист откровенно ответил, изменял ли жене, и объяснил, зачем публикует свои интимные фото.

Вокруг Сергея Глушко много соблазнов и искушений. Артист регулярно вытаскивает на сцену женщин на любой вкус и возраст и совершает с ними такие телодвижения, от которых зрители сходят с ума. Однако сам стриптизер признался, что, несмотря на постоянное пристальное внимание со стороны представительниц прекрасного пола, хранит верность супруге, популярной певице Наташе Королевой.

"Как-то нет г*** во мне. Может, тянет на какие-то подвиги, но я совестливый. Понимаю, что это неправильно. Если ты любишь и уважаешь человека, то мало ли, что тебе хочется? Есть вещи, которые нельзя делать", – убежден Глушко.

Стриптизер признался, что не изменял Королевой еще и потому, что та очень проницательная. "Ей вообще сложно изменить. Тот еще экстрасенс – все чует. Сразу будет знать, и для этого необязательно читать новости. Плюс я плохой актер – не умею маскироваться. Когда надо находиться в определенном обществе за компанию, а там есть кто-то, кого я не переношу, – человек почувствует. Как бы я ни старался. Могу улыбаться, произносить хорошие слова, но от меня будет фонить. А уж с близкими – тем более", – цитирует Сергея Глушко Sports.ru.

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@lovepussu) 15 Мар 2018 в 3:11 PDT

Артист, в чьем аккаунте в Instagram множество пикантных фото, на которых он позирует в одних плавках (а бывает, что и без), признался, что выкладывает такие снимки исключительно для шумихи. "Я обычный человек. Просто хайп. И странно, когда начинают полоскать за это. Говорю: "Слушайте, посмотрите другие инстаграмы – ж*** через одну. Грудь через одну. Причем люди, которые выставляют, – учителя, слесаря. А я-то стриптизер. Ко мне какие вопросы? Может, забыли, в чей аккаунт залезли?" – задал риторический вопрос артист.

Глушко заявил, что такое "делают все", а говорят про него. "Открываешь новости: Волочкова раздвинула ноги, эта – без купальника, другая показала шикарное декольте на отдыхе, четвертая пришла без трусов. Такие новости! Все, что сейчас происходит в стране, можно описать одним словом: ж***. Это общая тенденция. Не надо быть талантливым певцом – надо просто ж*** показать и все. И народ хавает. Это самое печальное. Некая ущербность в этом чувствуется", – заключил стриптизер.