Бывший муж отобрал у Ксенофонтовой недвижимость

Экс-супруг забрал у актрисы Елены Ксенофонтовой некогда подаренную им недвижимость. Пресненский суд частично удовлетворил иск Александра Рыжих.

Журналисты выяснили, что до начала отношений с Рыжих у Елены была собственная трехкомнатная квартира на Сретенке, которую она продала после встречи с Александром, чтобы погасить долги любимого и сделать в его квартире ремонт. В 2009 году мужчина подарил ей эту недвижимость и два машино-места. В 2016 году Ксенофонтова выставила это имущество на продажу. Гражданский муж и был не согласен с ее решением. Это стало одной из причин расставания.

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Мужчина обратился в суд. Поскольку жилье и одно парковочное место было продано полтора года назад, то мужчина требовал отменить договор дарения и выплатить ему компенсацию в сумме почти 60 миллионов рублей и расторгнуть договор дарение на второе место для авто.

Суд постановил, что договор дарения на одно парковочное место, находящееся в собственности у Ксенофонтовой, необходимо отменить и обязать передать его Рыжих, сообщает "Московский комсомолец". Актриса не согласна с решением Фемиды. Возможно, вскоре она подаст апелляцию.

Добавим, что это не единственный судебный процесс, в котором пришлось поучаствовать экс-супругам. Несколько лет назад на Елену было заведено уголовное дело по статье "Побои". Рыжих обвинял ее в нанесении серьезной травмы головы. На суде артистка заявила, что не нападала на супруга, а защищалась от него. Знаменитость приговорили к штрафу в 5 тысяч рублей. Она обжаловала этот вердикт. Вышестоящая инстанция отменила приговор в связи с декриминализацией побоев. Также Александр пытался отобрать у Елены их совместную дочь.