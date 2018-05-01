Близкие наплевали на обезображенную побоями Самбурскую

Настасья Самбурская на своей странице в Instagram опубликовала пугающую фотографию из больничной палаты. Впрочем, ее близких вид обезображенной побоями актрисы не напугал.

На фотографии, которую опубликовала Настасья Самбурская, она предстала в пугающем виде. На руках, шее и голове – ссадины. Глаз и губы расплылись от гематомы. Весь вид актрисы говорил о том, что она буквально обезображена побоями.

Подпись к снимку она оставила не менее интригующую, чем ее внешний вид. Актриса намекнула, что на нее совершили нападение. "Кому это было нужно? Не месть ли это за Ревизорро? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала она кадр, не забыв в конце упомянуть, браслет какой марки на ней надет.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 1 Май 2018 в 12:50 PDT

Впрочем, близкие актрисы, как и большая часть подписчиков, на провокацию не поддались. Коллега Настасьи Самбурской по программе "Генеральная уборка" Юлия Минаковская вовсе отказалась давать какой-либо комментарий. А вот подруга известной выдумщицы и любительницы розыгрышей Мария Миногарова оказалась несколько разговорчивее.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 30 Апр 2018 в 12:30 PDT

"Да что произошло? Грим произошел?", – цитирует ее РЕН ТВ. "Я не стала даже писать и волноваться, потому что если бы было что-то серьезное, то совершенно иначе все было подано", – добавила она. Мария Миногарова уверена. что если бы действительно произошло что-то серьезное, то Настасья Самбурская не стала бы сообщать об этом таким образом, фотографией в Instagram с шуткой про браслет.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 17 Мар 2018 в 11:42 PDT

"Не шути так☹️", "Видно что это накрасили ей", "Очередной прикол от дибилки насти😊", "Не смешно", "Фэйк, очередной развод как с лысой головой (", "Так шутить нельзя! ❤💚💛💓💖💖💜💛💚💙", "Побить мало тебя за такие шутки! Так напугала! Зараза!🤦🏼‍♀️", – обрушились на Самбурскую поклонники. Впрочем, некоторые подписчики приняли фото за чистую монету и буквально пришли в ужас от такого зрелища.