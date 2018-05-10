Молодой сибиряк покорил вдову Хворостовского

Сибиряк Иван Слуцкий произвел неизгладимое впечатление на вдову Дмитрия Хворостовского Флоранс. По словам же самого Ивана, такое признание стало для него величайшей наградой.

В Лондоне состоялся IX Международный фестиваль-конкурс русской песни и русского романса, посвященный народной артистке СССР Елене Образцовой и народному артисту России Дмитрию Хворостовскому. Его участником стал житель Железногорска, солист местного театра оперетты Иван Слуцкий. Артист занял третье место, зато оказался единственным, кто получил награду "Браво, Дмитрий!"

Как передает железногорская газета "Город и горожане", Слуцкий до глубины души потряс Флоранс Хворостовскую. В этом призналась сама вдова всемирно известного баритона. "Третье место в таком престижном конкурсе – это очень здорово и почетно. Но наиболее значимым для меня, как для певца, стал специальный приз организаторов фестиваля "Браво, Дмитрий!", учрежденный в память о Дмитрии Хворостовском. Это человек, на которого я равняюсь всю свою жизнь", – отметил Слуцкий, вернувшись из Великобритании.

Слуцкий поблагодарил всех, кто помог ему из Красноярского края добраться до Лондона. "Я также благодарен за поддержку своим коллегам и, конечно, Флоранс Хворостовской за высокую оценку моего творчества. Признание такого уровня – это величайшая награда и моя мечта… До сих пор не верится, эмоции через край!" – заявил Иван.

Как сообщает издание, Гран-при фестиваля завоевала Полина Житлова из Краснодара. Первые места достались Евгению Южину (Россия), в номинации "Романсы" – Соне Гарголоян (Кипр), в номинации "Фолк" – Илоне Красавцевой (США). Призы также присуждены юному таланту из Великобритании Карине Эдвардс, хору "Солнышко" и русскому хору из Брайтона и Хоува. Специальный приз конкурса "Браво, Елена!", учрежденный в память о Елене Образцовой, получила Виктория Панкратова из Голландии.

Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в кругу близких в Лондоне. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный оперный исполнитель боролся с опухолью мозга. Тело артиста кремировано. Часть праха захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую капсулу отправили в родной для исполнителя Красноярск.

