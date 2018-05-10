Оголившаяся Пугачева посмеялась над патриотизмом

Каждый празднует День победы, как умеет. Одни смотрят парад, другие участвуют в шествии "Бессмертного полка", а третьи устраивают из праздника вакханалию или маскарад.



Юморист Максим Галкин на своей странице в социальной сети опубликовал видео того, как семья отмечала святой для каждого россиянина день. На сына Гарри, например, надели солдатскую пилотку, снабдили его Георгиевской ленточкой и отправили вместе с сестрой Лизой таскать надувные игрушки смерти – ракеты. Все это выглядит по меньше мере странно. Зачем детям прививать любовь к оружию? Зачем наряжать их в военную форму?

"Военная форма и пилотки на детях – мягко говоря, не самый органичный наряд, даже для игры", Самое ужасное, что может быть, это видеть детей в военной форме играющих с оружием, даже если оно не настоящее!", "Люблю Ваших детей! Но хочу сказать, даже кричать, россияне, прекратите детям навязывать военную атрибутику для игр и развлечений. Война это боль, это смерть, это грязь! Дай бог Вашим детям мира!" - возмущаются шокированные подписчики.

Не меньше вопросов вызвал и вид появившейся на пару секунд в кадре 69-летней Пугачевой. В коротком платье с англоязычными надписями, с голыми ногами, в шляпке и в темных очках, она тоже показала свой патриотизм, помогая нести ракету. "Этот веселый маскарад – глумление над войной, насмешка над подвигом дедов", "Зачем играть даже с надувными ракетами? Они же смерть людям несут", – пишут недовольные поклонники.

И это все при том, что родители певицы прошли войну. Они познакомились на фронте, так как оба воевали. Отец Борис Пугачев вернулся домой инвалидом – ему осколок повредил глаз. Но это не помешало ему жениться на красавице Зинаиде Одеговой. И Примадонне ли не знать, какое горе несут все эти пушки и ракеты!..