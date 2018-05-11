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У беременной Шейк вывалились бока из платья

Ирина Шейк. Фото: GLOBAL LOOK press
Ирина Шейк отличилась на красной дорожке в Каннах. Российская модель появилась в таком провокационном платье, что народ просто ахнул.
прочитано 7288 раз

Во Франции полным ходом идет 71-й Каннский кинофестиваль. 10 мая французский режиссер Кристоф Оноре представил свой новый фильм "Удовольствие, любовь и быстрый бег". Поддержать съемочную группу пришли модель Ирина Шейк, бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд, актриса Люпита Нионго и многие другие.

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Ирина Шейк супермодель и актриса

Пристальное внимание привлекла к себе именно россиянка. Ирина Шейк появилась перед публикой в красном платье от Versace, изюминкой которого стали настолько глубокие разрезы, что у представителей СМИ закружилась голова. Фотографы немедленно защелкали затворами, а Ирина, поворачиваясь к ним то одним обнаженным боком, то другим, демонстрировала полное довольство и спокойствие.

Интересно, что ушлые папарацци умудрились заснять соблазнительную модель в таких ракурсах, что любой внимательный зритель мог разглядеть полное отсутствие белья у Ирины и явно вываливающиеся бока. Говорят, манекенщица поправилась потому, что ждет второго ребенка. Отметим, на днях Ирина уже выходила в свет в Каннах и демонстрировала куда более скромный образ, причем живот свой она спрятала под пышную юбку.

Ирина Шейк. Фото: GLOBAL LOOK press

Ирина Шейк. Фото: GLOBAL LOOK press

Сама Шейк не комментирует эту информацию, а вот в своих предположениях фанаты называют отцом потенциального второго ребенка модели известного голливудского актера Брэдли Купера. Говорят, именно ему манекенщица подарила первенца – дочь Лею. Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер начали встречаться в 2015 году. Спустя какое-то время папарацци заметили на пальце модели помолвочное кольцо с крупным изумрудом, а на днях Шейк и Купер вместе блеснули на красной дорожке и произвели фурор.

Автор: Наталья Аряева11 мая 2018, 11:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россиянки Шейк и Летучая произвели фурор в Каннах

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