Анита Цой пригрозила разоблачить Валерию

Анита Цой решила сесть на диету и воспользовалась системой правильного питания своей коллеги по цеху певицы Валерии. Однако артистка пригрозила ей, что если это все окажется "коммерческой заманухой", она обязательно расскажет об этом на всю страну.

Когда-то Анита Цой совершила практически подвиг – она сбросила 52 килограмма. На протяжении многих лет популярная исполнительница блистала на сцене, демонстрируя великолепную фигуру. Однако в последнее время Анита Цой снова начала набирать вес. Певица призналась. что всему виной гормональная перестройка. "Мне перевалило за 45. И у меня начались женские гормональные изменения. Жизнь есть жизнь. И нам придется иногда терпеть поражения", – говорила в недавнем интервью Цой.

Между тем ее коллега, певица Валерия, которой в апреле исполнилось 50, показывает изумительную фигуру, которую поддерживает долгие годы. А недавно артистка сообщила, что разработала собственную систему питания, которая не только помогает сбросить вес, но и стабилизировать режим приема пищи. Анита Цой соблазнилась перспективой похудеть благодаря Валерии.

"Мне надо сбросить 14 кг лишнего веса. С сегодняшнего дня я начинаю новую программу похудения в своих соцсетях. Лера! Ну ты же знаешь, кому ты предложила тест? Человеку с рекордным похудением в 52 кг! Дамочке с претензиями на люкс и эстетство в еде!" – заявила Анита Цой, опубликовав видео на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Публикация от Anita Tsoy (@anitatsoy) 21 Апр 2018 в 8:23 PDT

Певица в шутку пригрозила коллеге: "Для меня в диетпитании важно все – от вкуса и чувства голода до эффективного снижения веса, так что прости, Лерочка, если твоя программа не пройдет моего тестирования, я его отправлю в помойку! И не буду советовать своим подписчикам".

Отметим, что эксперимент продлится на протяжении трех месяцев. Раз в неделю Анита Цой будет делиться с подписчиками результатами. Интересно, что певица Валерия отреагировала на ролик артистки. "Все получится. Держу кулачки. Йося 10кг сбросил!" – сообщила Валерия.