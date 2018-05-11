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Шоу-бизнес

Анита Цой пригрозила разоблачить Валерию

Анита Цой и Валерия. Фото: Dni.Ru
Анита Цой решила сесть на диету и воспользовалась системой правильного питания своей коллеги по цеху певицы Валерии. Однако артистка пригрозила ей, что если это все окажется "коммерческой заманухой", она обязательно расскажет об этом на всю страну.
прочитано 2816 раз

Когда-то Анита Цой совершила практически подвиг – она сбросила 52 килограмма. На протяжении многих лет популярная исполнительница блистала на сцене, демонстрируя великолепную фигуру. Однако в последнее время Анита Цой снова начала набирать вес. Певица призналась. что всему виной гормональная перестройка. "Мне перевалило за 45. И у меня начались женские гормональные изменения. Жизнь есть жизнь. И нам придется иногда терпеть поражения", – говорила в недавнем интервью Цой.

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Сюжеты Звездный Инстаграм

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Между тем ее коллега, певица Валерия, которой в апреле исполнилось 50, показывает изумительную фигуру, которую поддерживает долгие годы. А недавно артистка сообщила, что разработала собственную систему питания, которая не только помогает сбросить вес, но и стабилизировать режим приема пищи. Анита Цой соблазнилась перспективой похудеть благодаря Валерии.

"Мне надо сбросить 14 кг лишнего веса. С сегодняшнего дня я начинаю новую программу похудения в своих соцсетях. Лера! Ну ты же знаешь, кому ты предложила тест? Человеку с рекордным похудением в 52 кг! Дамочке с претензиями на люкс и эстетство в еде!" – заявила Анита Цой, опубликовав видео на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Певица в шутку пригрозила коллеге: "Для меня в диетпитании важно все – от вкуса и чувства голода до эффективного снижения веса, так что прости, Лерочка, если твоя программа не пройдет моего тестирования, я его отправлю в помойку! И не буду советовать своим подписчикам".

Отметим, что эксперимент продлится на протяжении трех месяцев. Раз в неделю Анита Цой будет делиться с подписчиками результатами. Интересно, что певица Валерия отреагировала на ролик артистки. "Все получится. Держу кулачки. Йося 10кг сбросил!" – сообщила Валерия.

Автор: Наталья Аряева11 мая 2018, 12:38
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