22-летний маньяк добрался до оторопелой Бузовой

Телеведущая и певица Ольга Бузова столкнулась с назойливым фанатом. Юноша следует за исполнительницей буквально по пятам.

В перерыве между концертами Ольга активно работает на проекте "Дом-2", выпускает новые музыкальные треки и записывает собственный влог. Каждый свой шаг телеведущая освещает в соцсети Instagram, регулярно выкладывая фотографии и "Сторис".



К сожалению, такая открытость миру может быть чревата неприятными последствиями. Ведь абсолютно любой человек может узнать, где сейчас находится Ольга и выследить ее, всего лишь заглянув к ней в соцсети.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 9 Май 2018 в 3:17 PDT

И у Бузовой есть такие назойливые поклонники, встреча с одним из них даже попала в блог исполнительницы . Влюбленный в Ольгу юноша подкараулил исполнительницу у входа в студию звукозаписи. После того, как певица покинула здание он окликнул ее и начал медленно приближаться.

Барышня оторопела. Она узнала молодого мужчину, ведь он как маньяк следует за ней по пятам. Ошарашенная Ольга решила выяснить у поклонника, как ему удается постоянно находить: "А как вы узнали, что я здесь? Зачем тебе тысячи одинаковых снимков?". После чего охотно сделала очередное селфи с парнем.

Перекинувшись с парнем парой слов, Ольга выяснила, что поклонника зовут Максим. Ему всего 22 года, и он готов приезжать к Бузовой хоть каждый день.

Юноша сознался, что выслеживает ее по геолокации в микроблоге. На признание молодого мужчины исполнительница отреагировала спокойно. "Мне всегда говорят: "Где тебя найти?" Мол, со мной не могут познакомиться мужчины, потому что не знают, где искать. Вот почему Макс меня может найти и приезжает ко мне?" – с усмешкой заметила девушка.

Бузова не упустила возможность позвать парня на свой ближайший концерт. "Кто хочет, тот всегда находит", – подытожила телеведущая.