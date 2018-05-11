На Памелу Андерсон в России бросились с ножами
Памела уверена, что "это будет невероятно весело и удивительно" Знаменитость сообщила, что не может дождаться того, что будет происходить на сцене проекта.
"Мне очень интересно – это целый новый мир для меня, очень захватывающее зрелище!", – цитирует актрису сайт "Комсомольская правда". В одном из номеров, который еще не вышел в эфир, выступала команда метателей ножей. Памеле так понравилось происходящее, что она сама "легла под нож", рискуя собственной жизнью.
Певец Николай Басков стал подбадривать блондинку, говоря, что не против "прикрыть" ее и лечь сверху. Но когда над Памелой в воздухе полетели большие кухонные клинки, всем стало не до шуток.
Чем закончилась такая импровизация, пока не известно. Продюсеры проекта держат это в секрете. Премьера шоу "Лига удивительных людей" состоится в эфире телеканала "Россия" 13 мая в 18:00.
Как писали Dni.Ru, судить конкурсантов на шоу будут как представители отечественного шоу-бизнеса, среди них: боксер Николай Валуев, актриса Мария Аронова и певец Николай Басков, так и иностранные гости: вышеупомянутая Памела Андерсон и спортсмен из США Джеффри Монсон.
Второй полуфинал конкурса песни для многих оказался неожиданным
Общественность пытается разобраться в причинах поражения России
Модель появилась в ультрапровокационном наряде на красной дорожке
Артистка призналась, что не хочет огорчать коллегу по сцене