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На Памелу Андерсон в России бросились с ножами

Памела Андерсон. Фото: GLOBAL LOOK press/Revierfoto
Секс-символ нескольких поколений мужчин, звезда "Спасателей Малибу" прилетела в нашу страну в качестве члена жюри в шоу талантов "Лига удивительных людей" телеканала "Россия". В новом проекте будут соревноваться самые экстраординарные люди планеты. 
прочитано 856 раз

Памела уверена, что "это будет невероятно весело и удивительно" Знаменитость сообщила, что не может дождаться того, что будет происходить на сцене проекта.

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Памела Андерсон актриса, модель

"Мне очень интересно – это целый новый мир для меня, очень захватывающее зрелище!", – цитирует актрису сайт "Комсомольская правда". В одном из номеров, который еще не вышел в эфир, выступала команда метателей ножей. Памеле так понравилось происходящее, что она сама "легла под нож", рискуя собственной жизнью.

Певец Николай Басков стал подбадривать блондинку, говоря, что не против "прикрыть" ее и лечь сверху. Но когда над Памелой в воздухе полетели большие кухонные клинки, всем стало не до шуток.

Чем закончилась такая импровизация, пока не известно. Продюсеры проекта держат это в секрете. Премьера шоу "Лига удивительных людей" состоится в эфире телеканала "Россия" 13 мая в 18:00.

Как писали Dni.Ru, судить конкурсантов на шоу будут как представители отечественного шоу-бизнеса, среди них: боксер Николай Валуев, актриса Мария Аронова и певец Николай Басков, так и иностранные гости: вышеупомянутая Памела Андерсон и спортсмен из США Джеффри Монсон.

Автор: Валерия Нарская11 мая 2018, 21:52
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