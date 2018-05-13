"Ты же корова!": победителя "Евровидения" грязно обругали
Нетаньяху оставил сообщение на своей странице в социальной сети Twitter. Он употребил слово на иврите, которое имеет значение "милая" или "дорогая" – так чаще всего обращаются к близким друзьям. Однако машина неверно истолковала его фразу.
"Ты же корова!" – гласит автоматический перевод сообщения, которое оставил Нетаньяху. Из-за случившегося разгорелся настоящий скандал: недоброжелатели присоединились к оскорблениям в адрес победителя "Евровидения".
"Пусть страшненькая, поет же хорошо, это главное", – пишет один из пользователей. "Фу. Такая молодая и уже такая толстая. Совсем смотреть противно", – отмечает другой. "Клоунов выбирают", – опустился до грязных оскорблений третий.
Ну что поделать, если правда корова? Пусть страшненькая, но поет же хорошо, это главное. pic.twitter.com/XZIHKMtZ5j— Тревор Колби (@trevor_kolby) 13 мая 2018 г.
Напомним, что представительница России Юлия Самойлова не смогла пробиться в финал "Евровидения". Она завершила свое выступление на конкурсе на предпоследнем этапе.
Как писали Dni.Ru, в общей сумме Нетта Барзилай получила 529 очков. Примечательно, что профессиональное жури конкурса отправило ее на пятое место, но итоги зрительского голосования позволили ей вырваться вперед.
Певица трудится не покладая рук
Певица блистала в эфире
Врач рассказала о тяжелом заболевании артистки
Фанат вырвал микрофон у певицы во время прямого эфира