Транссексуалы и фрики: победа Израиля на "Евровидении" была назначена сверху

Страсти и эйфория по поводу победы представительницы Святой земли на главном музыкальном смотре континента постепенно уступают место анализу того, почему и как выиграла Нетта Барзилай. Здесь даже прослеживается закономерность.

Можно долго рассуждать о том, чем покорила Нетта Старый Cвет. Яркая, харизматичная, с забавным "кудахтаньем", как сама называет свое пение, она органично вписалась в концепцию смотров фриков всех мастей, в который давно превратился главный песенный конкурс континента. Королева бодипозитива точно поняла настроение европейской публики. Академический вокал, который явила, например, представительница Эстонии Элина Нечаева, или пронзительная баллада, как у представлявшего Беларусь украинца Алексеева, сегодня не в фаворе – все хотят легкости, веселья, праздника.

Но при внимательном рассмотрении можно заметить, что победа израильтянки была предрешена не только всезнающими букмекерами, но и высшими силами. Судите сами: Израиль за 40 лет участия в "Евросонге" получал право провести его в 1979-м, 1999-м и теперь в 2019-м. (Была и четвертая победа, но в 1980-м Израиль отказался от проведения и участия в конкурсе, поскольку его дата совпала с Днем памяти павших в войнах Израиля). Получается, выигрывает он примерно каждые 20 лет. Следуя этой логике – а три раза вряд ли можно считать совпадением – можно предположить, что теперь конкурс будет проходить на Земле обетованной в 2039 году. Если, конечно, мир к этому времени не рухнет в тартарары.

Есть и еще одна мистическая закономерность. Каждый раз страна побеждает с артистами, которые резко выделяются из общей массы. Сегодня таких называют фриками. В 1978-м на сцене в Париже в остроносых золотых туфлях плясали Izhar Cohen & Alphabeta. 1998-м в Бирмингеме – переменивший пол транссексуал Ярон Коэн, ставший Даной Интернешнл. В 2018-м в Лиссабоне – пышнотелая феминистка-клоунесса Нетта Барзилай. Знатоки "Евровидения" шутят, что в 2039-м от Израиля за победой может поехать безногий карлик-гей – другим уже не удивишь. Да и традиция сложилась...