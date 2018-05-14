Разведенная Дайнеко раскрыла нового любовника

Певица Виктория Дайнеко больше не одинока. Подруга артистки рассказала о новом возлюбленном звезды.

По словам приятельницы Виктории, молодой человек присутствовал на дне рождения исполнительницы. Вместе они не так давно, и он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Дайнеко скрывает своего возлюбленного и комментариев не дает, сообщатся на сайте PEOPLETALK.

Отметим, что друг Виктории был единственным мужчиной на празднике. Артистка устроила девичник в люксе фешенебельного отеля. "Это был просто невероятный день рождения! Спасибо, мои девочки! Вы сделали мой праздник абсолютно незабываемым и очень теплым. Фотографий и текста будет очень много, так что прощайте", – сообщила артистка в своем Instagram после торжества.

Добавим, что недавно в Сети муссировались слухи о примирении Виктории Дайнеко с бывшим супругом, музыкантом Дмитрием Клейманом. Поводом для сплетен стал ролик, который исполнительница опубликовала в соцсетях. Судя по всему, она запечатлела Дмитрия, который гуляет с их общей дочерью Лидией.

Кто это тут у нас? Дайнеко, похоже, помирилась с Клейманом. Совет да любовь pic.twitter.com/c9R7gnHy2W — Тревор Колби (@trevor_kolby) 9 мая 2018 г.

Напомним, что громкие высказывания Клеймана о жизни с Дайнеко спровоцировали скандал. "Приходилось буквально разрываться на части, превратившись в няньку, домработницу и добытчика. При этом старался как можно больше времени проводить с семьей. Мыл полы, посуду, готовил, менял дочке подгузники, часами убаюкивал ее, качаясь на фитболе", – пожаловался он.

Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko) 13 Май 2018 в 10:13 PDT

Как писали Dni.Ru, певица не оставила это заявление без ответа. "Честно, я расплакалась от обиды не сколько за себя, за дочь, которая когда-то это все прочитает", – отметила артистка.