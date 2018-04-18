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Разведенную Дайнеко сняли с таинственным спутником

Виктория Дайнеко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Виктория Дайнеко пытается тщательно скрывать свою личную жизнь. К сожалению для певицы, в диджитал -эпоху очень сложно что-либо утаить.
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Артистка попалась под прицел фотокамеры во время свидания с незнакомцем. Поклонница узнала Дайнеко в ресторане, сняла исполнительницу на мобильный телефон и отправила снимок ей в Instagram.

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Виктория Петровна Дайнеко Певица, актриса

"Вот прям с парнем поужинать без фотоотчетов в сторис. Всех женихов мне распугаете так!", – высказалась по этому поводу артистка. В кадре можно разглядеть Викторию, сидящую в ресторане, напротив нее расположился молодой мужчина спортивного телосложения. Судя по пейзажу за окном, встреча проходила поздно вечером.

Отметим, что Дайнеко редко выкладывает фотографии с ухажерами и не публикует изображение маленькой дочери в соцсети. После развода с музыкантом Дмитрием Клейманом певица старается меньше распространяться обо всем, что не касается ее творческих планов.

Скриншот instagram.com/stories/victoriadaineko

Добавим, что меньше года назад Виктория снова появилась на рынке невест. Сейчас певица растит двухлетнюю дочь Лидию одна и заверяет, что экс-муж не стремится видеться со своей наследницей и не платит алименты.

В свою очередь музыкант недавно рассказал, что артистка вела себя с ним очень агрессивно и даже применяла физическую силу, когда они жили вместе.  "Я могу сказать, что защищала себя и свою дочь от домашнего и психологического насилия как могла", – так ответила Виктория на нападки Клеймана, сообщает Тeleprogramma.pro. 

Автор: Руслана Алексеева18 апреля 2018, 22:06
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Кто развлекал Вику Дайнеко на юбилее вместо мужа

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