Соседов плюнул в Самойлову за "бездарное и ужасное" выступление на "Евровидении"

Музыкальный критик Сергей Соседов за словом в карман не лезет. Меткий, остроумный, принципиальный – его боятся и уважают артисты. Он может сказать правду, невзирая на титулы, чины и регалии.

После того как Россия в полуфинале вылетела с главного музыкального конкурса Старого Света, журналисты атаковали Сергея Соседова с просьбой прокомментировать этот конфуз. Он может дать беспристрастную оценку и вокалу, и постановке в целом.

"Здесь все очевидно, – написал Соседов на своей странице в социальной сети. – Ее выступление было абсолютно бездарным, непрофессиональным, просто-таки ужасным, а для страны – позорным. Обсуждать тут нечего. Как говорится, все ясно даже неспециалисту".

Его возмущает, что первый канал не считает выступление Самойловой несостоятельным. "Как сказал где-то Аксюта, самое яркое выступление исполнителя на конкурсе. Скажите, друзья, зачем нам вешают эту лапшу на уши? Зачем нам заговаривают зубы? На кого рассчитан весь этот телевизионный шабаш? Почему нас, россиян, телезрителей, так не уважает центральный канал? Они что, и вправду там думают, что все россияне слепые и глухие?" – подчеркнул Сергей.





Он поражен и вакханалией, которая случилась в студии программы "Пусть говорят" за два часа до трансляции финала "Евросонга". "Я бы под страхом смертной казни не стал говорить, какая Юля дивная и распрекрасная, как это делали почти все студийные эксперты. Было видно, что каждому из них вменили в обязанность непременно похвалить за что-нибудь Юлю, и они, давясь, делали это, – негодует Соседов. – А хвалить ее, понятное дело, не за что. За провал вообще-то надо стыдить. Но Первому каналу наплевать на честность и справедливость – им главное сохранить лицо, которое ввиду позора Самойловой оказалось потерянным".

Сергей предположил, почему Юлию два года назад бросали на амбразуру "Евровидения". "Самойлову можно только пожалеть. Она стала заложницей "хитроумного" политического маневра, который не удался в прошлом году, – уверен критик. – Первый канал в лице Самойловой готовил свинью Украине, которая, по его задумке, должна была пылинки сдувать с больной российской конкурсантки. Но хохлы, как всегда, оказались хитрее и вовсе не пустили девочку на каталке в свою страну. Истерики России о нарушении международных прав и так далее не возымели действия у руководства Европейского вещательного союза, который организует конкурс, и Россия, утершись, никуда не поехала".

"Естественно, не отыгранная в прошлом году ситуация, по мнению российской стороны, должна была как-то разрешиться в нынешнем, и разрешиться успешно, желательно даже бомбически. Но в итоге получилось хуже некуда. Певица впервые за всю историю российского участия в конкурсе не попадает в финал. Я думаю, Украина с удовольствием потирала руки уже во второй раз. А мораль сей басни стара как мир и очень проста: не рой другому яму – сам в нее попадешь. Причем в этой истории Россия попала в яму не один, а два раза", – заключил специалист.