Седокова в отчаянии из-за потери дочери

Экс-супруг пытается через суд лишить певицу Анну Седокову родительских прав. Бизнесмен Максим Чернявский увез их общую дочь, шестилетнюю Монику, в Америку. Теперь все заработанные средства исполнительница спускает на адвокатов.

Певица наняла американских защитников. Однако юристы уверены, что шансы вернуть ребенка очень малы, так как малышка является гражданкой США. "Я бы, наверное, оценил как 30 на 70. 30%, что ребенка оставят с ней, 70% – что с ним, потому что она длительное время не обращалась в суд, когда ребенок остался с отцом", – сообщил эксперт.

Исполнительница не скрывает, что держится из последних сил. Чернявский настроен серьезно. Он устроил девочку в школу в Лос-Анджелесе и разрешает Седоковой видеться с ребенком по расписанию и под присмотром надзирателей.

Анна недоумевает, ведь после развода они дружили домами. Исполнительница по первому требованию позволяла видеться с ребенком и даже оставляла с бизнесменом своих дочерей Алину и Монику.





По слухам, Чернявского раздражает постоянная смена ухажеров Седоковой. Мол, она распутна, мужчин меняет как перчатки, вот и третьего ребенка, сына Гектора, родила не пойми от кого. "Я абсолютно не понимаю те позиции, что нужно сейчас ухватить какого-то мужика, жить с ним, держаться. Плохенький, но твой", – оправдалась Анна перед журналистами программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

Как писали Dni.Ru Анна теперь может видеться с ребенком исключительно в присутствии адвоката, а общаться – только на английском языке. Ребенок не очень хорошо понимает его и не может разобраться, почему мама стала так странно себя вести.

"Когда мы разговариваем, словно общаемся на языке немых. Показываем друг другу сердечки, какие-то жесты, пытаясь сказать, что думаем на самом деле", – призналась певица.