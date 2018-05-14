Брежнева смутила Канны домашней прической

Певица Вера Брежнева блеснула на красной дорожке Каннского фестиваля. Поклонники были в восторге от наряда звезды, однако прическа им показалась недостаточно торжественной.

В своем Instagram Вера опубликовала несколько фото с мероприятия. На них она запечатлена в черном платье от Versace. В ушах у Веры Брежневой огромные бриллиантовые серьги.

За сутки пост собрал около 150 тысяч отметок "Нравится" и множество комментариев. Поклонники отметили, что певица выглядит великолепно в подчеркивающем точеную фигурку наряде. "Какая все таки Вера элегантная Женщина!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пусть наши девочки транслируют славянскую красоту на весь мир)))", "Версаце всегда красиво 👍👍", "Супер! Скромно, лаконично, ничего лишнего и подчеркивает personality!!!" – восхищались подписчики.

Публикация от Vera Brezhneva �� (@ververa) 13 Май 2018 в 12:45 PDT

Однако многие решили, что Вера зря спрятала свою богатую шевелюру под скромный пучок. Часть пользователей смутила простота ее прически. "Вера что за дулька на голове? Зачем? У вас ведь такие красивые волосы???", "Что-то неудачное платье и прическа у тебя Вера. Ты бываешь ярче и красивее намного", "Платье шикарное!!!Но что за пучок на голове?😩", – не унимались поклонники.

Публикация от Vera Brezhneva �� (@ververa) 12 Апр 2018 в 10:22 PDT

Отметим, что в обыденной жизни Брежнева предпочитает CASUAL – повседневный стиль одежды с акцентом на удобство и практичность. Артистка выбирает легинсы, футболки, свитшоты, мягкий трикотаж и кроссовки. Сценические же костюмы певицы – это всегда ультракоротко и очень сексуально: платьица с глубокими вырезами, блестящие боди и высокие каблуки.