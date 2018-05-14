Зареванный Джигарханян умоляет вернуть ему любимую Цымбалюк-Романовскую

Очевидец поведал о странном состоянии актера. Он не ожидал увидеть его таким.

В московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна сегодня активно репетируют "Мольера" по Михаилу Булгакову, но премьера планируется на начало следующего сезона. Для подготовки сюжета о постановке в театр приехала съемочная группа одного из федеральных телеканалов. Но то, каким журналист увидел великого актера, ему показались странным.

В интервью Dni.Ru репортер сообщил: он был поражен тем, что его ждало на съемке: "Армен Борисович с трудом ноги передвигает. Еле-еле ползает. Из машины выколупывали его два часа, как грецкий орех из скорлупы. Городил такое, что просто ах! В коридоре его ждали стримеры (журналисты, без помощи оператора самостоятельно ведущие телетрансляцию. – Прим. ред.) – мол, почему Цымбалюк-Романовская еще не сидит в тюрьме. А Джигарханян стал плакать: верните мне ее, мне без нее плохо. Короче, там происходит что-то несусветное!"

Интересно, что ближайшее окружение актера утверждает: все это – вздор, а 82-летний артист пребывает в добром здравии, бодр и полон сил и про бывшую киевскую сиделку даже не вспоминает. "Армену Борисовичу по хозяйству помогает новая домработница, и относится он к ней так же уважительно, как в свое время к Виталине Цымбалюк-Романовской, – рассказала Dni.Ru Элина Мазур. – Хотя он в быту очень неприхотливый человек – долгие годы жил один, питался полуфабрикатами и был счастлив".

Сама же Виталина на всех углах твердит, что готовила народному артисту России диетическую еду и вкусный клюквенный компот, кормила его с ложечки, водила под ручку и шила туфли на заказ у мастера в Баден-Бадене. А теперь от многих привычек ему пришлось отказаться.